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理財周刊／憂心疫情捲土重來　美元避險情緒高

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／理周教育學苑　方鈞

Q:新冠疫情自爆發以來已超過三個月，為了有效控制疫情，各國發布禁令，防止疫情再擴大，但三個月經濟活動停擺，各國經濟表現皆為負成長，近日俄羅斯、英國等宣布解除封鎖，此舉雖然能使企業、民間活動開始復工，但更需留意疫情是否會捲土重來，觀察避險資金往美元移動，美元還會漲嗎？

A:疫情爆發以來，美國經濟備受關注，尤其美國確診及死亡人數都是全球最高，日前公布四月非農就業人口減少2050萬人，為二戰以來最糟。美國政府為了拯救美股，先是多次降息，而後更祭出無限制量化寬鬆，透過購買債券、補貼、紓困金等措施，希望拯救經濟。

量化寬鬆等同於對市場撒錢，直觀來看，市場流動美元變多，美元呈現貶值，但國際間貨幣強弱是比較出來的，當各國皆施行量化寬鬆下，端看誰貶值幅度較小，在眾多熱錢中，猶如在爛蘋果中選一個相對保值的貨幣。

請繼續往下閱讀...

美國施行量化寬鬆，像是一部吸塵器，把市場上游離資金吸到美國去，無論是美股或美債，只要是使用美元計價，在國際市場中還是相對保值。在股、債循環裡，景氣好時熱錢流入股市，景氣差時熱錢則流入債市避險。

如今，市場憂心疫情再次爆發，美元、美債成為避險標的，長線看來兩者價格皆具有上漲空間，既然美元未來會漲，台幣兌美元跌破30，是否趁現在加碼投資？台灣由於沒有本錢操作量化寬鬆，台幣相對保值，兌美元價格未來有機會再下修，想要趁美元便宜投資的朋友，建議還是在幾個關鍵價格分批進場，第一關鍵價是29.7，其次29.5，等到跌破29後再做大量布局。

整體來看，只要疫情不減，市場風險依然存在，美元、美債是現在熱錢避風港，美元強，台幣更強，想要投資美元的朋友，記得多點耐心。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1029期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

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