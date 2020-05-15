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理財周刊／生技股受惠疫情　未來行情將持續？

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／理周教育學苑　方鈞

Q:疫情是危機也是轉機，新冠病毒全球流行及油價戰爭雙重事件影響下，市場擔憂的全球經濟衰退恐席捲而來，各類資產包含一向被認為是避險性資產的債市及黃金，也掀起罕見的無差別拋售潮。大盤近期漲到11000上下的台股，目前生技族群的生醫防疫股有賣壓現象，在疫情逐漸趨緩時，生技行情即將結束了嗎？

A:今年投資市場出現劇烈修正，連股神巴菲特也感嘆生平首見，為了穩住國家經濟，各國貨幣及財政政策迅速因應，希望減輕疫情對經濟的影響。

5月11日台股站上一萬一千點，跌破很多人的眼鏡，今年來最漲的生醫、疫苗、原料藥、防疫醫材、檢測股等，但大盤漲到一萬一千點，生技股卻有部分拉回，短線漲多的股票常有賣壓調節，這種情形不只生技，部分漲多的電子股也開始陷入震盪，令人關心的是隨著疫情逐漸控制下來，生技股會不會轉弱？

請繼續往下閱讀...

生技股今年上漲是有實質基本面的，並非依靠虛的題材面，因此行情尚未結束，因為實質基本面可以支撐後續成長，隨著各國解封，額溫槍及口罩需求不減反增，供應鏈仍有很大的表現機會，例如口罩製造商月營收不斷翻倍，噴發式的成長，因為歐美有需求，台灣如果六月底之後開放外銷，出口利潤又會更高，短期來看口罩股行情還會持續一陣子。不只台灣，全球瘋狂增產口罩，對上游材料需求更大，例如興櫃的熔噴不織布大廠敏成(4431)業績也不斷攀升，股價從年初約15元大漲到近300元快二十倍，有點衝過頭，短線漲多修正不足為奇，上漲有理，但續漲就要看門道了！

就技術線圖來看，生技股來到起跌壓力區，Ｋ線攻高不過，拉回走修正，下方有長紅及趨勢線支撐，短線上急殺機率不大，較有可能盤整，手中有生技股建議先部分獲利了結，未有部位建議稍作觀望，待打底完成再行布局。想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1029期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

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