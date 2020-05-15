頭卡在烤箱、倒在清潔噴霧海　攝影師詮釋被家事滅頂的職業婦女

攝影師 Patty Carroll 拍下的一系列攝影作品 ，即為被家庭壓力灌頂的典型女性：穿高跟鞋的職業婦女一邊做飯、一邊在講電話，但最後卻湮滅在散亂的廚房裡，頭還卡在烤箱中；另一張是被拖把和抹布擊中，倒在海綿和清潔噴霧海中的女性；兩位呈現坐姿的女人，分別被窗簾和一大堆鮮果掩蓋。

攝影師的四組「匿名女性」系列由高度戲劇性的場景組成，突顯沒有臉孔的模特兒試圖執行（但沒有完成）一連串任務。作品幽默地呈現身負重任的現代婦女，她們想在專業上有所表現的同時，還必須完美地顧好家務事。

Carroll從她搬到英國後，發覺到自己的專業並不受尊重，才開始做這個諷刺專題。她在受訪時表示，「我被別人稱為Jones太太時，這個頭銜似乎已超過自己身為獨立的個體，因此我陷入一場小小的身份危機。所以拍攝這些脆弱、頭部明顯被隱藏在許多家事用品中的人體模型， 即為我對身處如此窘境的回應。 」

請繼續往下閱讀...





攝影師以前創作「布紋」系列時曾雇用模特兒，但這次她的場景需求更為複雜，也要花更長的時間拍攝，因此她改用人體模型，以每幅8 x 8的照片尺寸來構圖。

在一份闡述中她寫道，她受到的影響包括「彩色老電影、傳統靜物畫、裝飾雜誌、自己在郊區長大的教育、懸疑尋兇遊戲，甚至還有維多利亞時代的文章。 」

文／Grace Ebert

圖文來源／COLOSSAL

（完整文章請看城市美學新態度）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。