對中國防疫表現很失望　川普放話嗆：直接切斷美中關係！

▲川普與習近平2019年6月在大阪G20峰會上見面。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

全球新冠肺炎疫情讓全球經濟陷入泥沼，美國總統川普則試著將責任歸咎於中國。川普14日再度對中國說出重話，直言他對北京政府無法遏止病毒感到失望，甚至揚言不排除「全面切斷雙邊關係」。

川普政府想方設法，希望以中國隱瞞疫情為理由，對中國祭出可能的制裁，或是索討經濟賠償。14日接受福斯商業頻道（FOX Business）專訪時表示，「我們可以做很多事，我們可以把關係整個切斷。」

這是新冠病毒大流行爆發後，川普針對中國事務所發表過最強硬的發言。川普自問自答說，「如果真的這麼做，又會如何？如果切斷整段關係，將節省5000億美元。」

川普13日也曾透過社群媒體表示。「美中貿易協議指上墨跡未乾，全球立刻遭受『來自中國的瘟疫』衝擊，就算達成100份協議也無法彌補。」

福斯商業頻道報導稱，川普政府雖然並未真正宣布切斷與中國關係，但仍透過其他手段來表現對中方的不滿。例如，美國政府11日就削減了美國聯邦退休基金與中國股市之間的關連。

另外，川普被問到近期是否曾與中國大陸國家主席習近平對話時說，他與習近平的關係「非常好」，但現階段「我不想和他說話。」

大陸外交部發言人趙立堅14日在例行記者會上表示，「中方敦促美方停止對中國的誣滅抹黑，停止審議推進有關反華議案，制止針對中方的濫訴行為，把精力更多放到抗擊疫情和維護美國人民生命健康上去。美方這種指責遊戲太無聊、太滑稽，不要再搞了。」

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