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看韓劇、私藏聖經都被公開處決　揭「北韓國民慘況」！

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看韓劇、私藏聖經都被公開處決　南韓調查揭北韓國民慘況

▲2020年北韓人權白皮書內容指出，北韓存在嚴重的人權問題。（圖／翻攝自北韓勞動新聞）

圖文／鏡週刊

南韓國策研究機構統一研究院日前發表《2020年北韓人權白皮書》，內容指出，北韓存在嚴重的人權問題，包括政府私自處決犯人、公開槍決涉嫌走私毒品、觀看及傳播南韓影視內容的國民。

《中央日報》《KBS》報導，統一研究院與118名脫北者面談，並根據官方文件針對北韓人權狀況進行分析，本月12日公開《2020年北韓人權白皮書》。內容提到，近幾年北韓國民因觀看、傳播南韓影視內容和走私毒品遭判死刑的案例增加。根據脫北者證詞指出，有國民因傳播基督教散播、反體制傳單和私藏聖經而遭到公開處決。

白皮書也指出，在北韓的監獄中，當局經常不經過審判程序而私自處決犯人，2013年於北韓轉車里教化所兩名正服刑的男子發生鬥毆，一名男子被打死，另一名男子則當著所有囚犯的面直接被槍決。

白皮書也提到，北韓部分領域的人權也有改善跡象，像是公開處決情形比以前少，且居民圍觀處決人數也比以前少，但是否只是因為公開處決減少、秘密處決增加則不得而知。

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