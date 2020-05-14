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梨泰院夜店群聚達133例！仁川補習班男師傳染14人　同事學生都中鏢

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▲▼梨泰院酒吧MADE出現確診者，與龍仁案66動線並無重疊。（圖／路透）

▲ 梨泰院酒吧MADE出現確診者，與最早確診的龍仁案66動線並無重疊。（圖／路透）

文／中央社首爾14日綜合外電報導

韓國防疫當局統計，夜店群聚感染確診數至今天上午累計已達133例，且疑似出現接觸者感染後再傳染給其他案例的狀況，當局憂心疫情進一步擴大。

韓聯社報導，中央防疫對策本部統計，至今天中午12時，梨泰院夜店相關確診案例來到133例，較凌晨零時再增2例。133例中有82例曾直接到訪夜店，其他51例為接觸感染。

以確診者所在地區分，首爾73例為最大宗，京畿道25例、仁川18例、忠清北道8例、釜山4例，忠清南道、全羅北道、慶尚南道、江原道、濟州各1例。

確診者以19歲到29歲共83例最多，18歲以下確診共13例。

中央事故對應本部表示，目前已針對梨泰院夜店相關人員進行3萬5000件採檢，確診者不僅出現在首爾、仁川、京畿道等首都圈，忠清北道、釜山、忠清南道、全羅北道、江原道、慶尚南道、濟州都有案例。

這次群聚感染確診者範圍不僅擴及全國，甚至可能已經出現接觸感染者再傳染給其他人的案例。

報導指出，住在仁川、曾出入梨泰院夜店的25歲A某9日確診後，所任職的補習班同事、學生、家教學生、學生家長，甚至是學生的其他家教、朋友都陸續確診，至今天上午已有14例確診。當局認為，A某學生的其他家教，很有可能就是再傳案例，但仍須進一步調查確認。

為避免疫情再擴大，盡快找出在可能感染期間造訪夜店顧客進行採檢成為防疫當局分秒必爭的任務，但因許多客人入場時登記假電話號碼或拒接電話，當局必須在警方、電信公司及信用卡公司協助下，利用監視器、基地台訊號、信用卡消費紀錄等方式追查未能取得電話連絡的夜店客。

中央事故對應本部說明，目前也在研議利用IT技術完善入場登記的方案，包括利用QR code、藍芽等方式自動登入顧客手機資訊，但因涉及個資問題，仍須進一步商議。（譯者：廖禹揚／核稿：盧映孜）

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