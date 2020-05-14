俄外長：美在中俄周邊密集部署生物實驗室 動機不單純

▲拉夫羅夫指控美國在俄羅斯、中國大陸周邊國家「密集部署生物實驗室」。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)周三(13日)在「上海合作組織」(Shanghai Cooperation Organization)成員國外長視訊會議後，在回答記者提問時指控美國在俄羅斯、中國大陸周邊國家「 密集部署生物實驗室」。它們大部分都是來自美國五角大廈的授意。而美方迄今仍不肯公開這些生物實驗室的研究內容，其行為和動機目讓人懷疑。

拉夫羅夫同時指控，美國及其盟國利用這次新冠疫情來逐步擴大對中、俄的施壓力道，旨在重塑以美國為首的世界秩序。

美國總統川普日前在白宮舉行的一連串記者會上，不斷升級的把新冠肺炎疫情爆發歸咎於中國，引發北京及莫斯科的反彈。

拉夫羅夫在外長視訊會議上說：「他們(美國及其盟國)對擁有獨立外交政策的國家施加越來越大的壓力，對中國及俄羅斯聯邦提出了毫無根據的指控。」拉夫羅夫同時指控美國在疫情大流行期間漠視外界呼籲，不肯暫時取消制裁，讓有需要幫助的國家可以獲得人道援助。

他在會後的視訊記者會上，對五角大廈在歐亞大陸建立的一系列生物實驗室表示關切。他說：「這些實驗室都集中在俄羅斯聯邦、以及中華人民共和國附近的邊界。」

近年來，俄羅斯在「上海合作組織」的主持下，加大力道推動歐亞一體化。「上海合作組織」成立於2001年，目前有8個成員，包括中國，印度，巴基斯坦與哈薩克等。影片請看這裡