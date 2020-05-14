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疫情摧毀經濟火了　美18州檢察長致函國會要求「究責中國」

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發期間，紐約市民眾排隊領取食物。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情爆發期間，紐約市民眾排隊領取食物。（圖／路透）

文／中央社巴頓魯治13日綜合外電報導

美國路易斯安那州州檢察長藍德瑞（Jeff Landry）加入另17位州檢察長的行列，要求國會調查中國在2019冠狀病毒疾病（ COVID-19）疫情中的角色。

KLFY新聞台報導，藍德瑞與另17位州檢察長8日致函聯邦眾議院與參議院外交委員會領導階層、眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參院多數黨領袖麥康奈（ Mitch McConnell）與其他眾院與參院領袖，要求展開國會調查。

藍德瑞說：「有超過3萬名路易斯安那州民眾感染冠狀病毒，其中有2000多人失去生命。」 藍德瑞與其他州檢察長寫道：「最近報告指出，中國共產黨政府一邊蓄意隱瞞關於病毒嚴重性的資訊，一邊囤積個人防護裝備。」 他們要求舉行國會聽證會，以協助進一步釐清COVID-19疫情起源，以及中共試圖欺瞞國際社會的行動。

另外，美國14個州的共和黨籍州檢察長，今天要求總統川普建立聯邦或州的合作關係，追究中國散播冠狀病毒造成損失的責任。美聯社報導，他們在致總統的信函中寫道，「中國共產黨政府」可能沒有提供資訊，或者可能提供的是關於病毒擴散的錯誤資訊。

他們在信中寫道：「COVID-19疫情擴散對我們每一個州造成嚴重傷害，有許多公民因為感染病毒生病死亡，經濟形同停擺。大小企業都受到重創，嚴重到有許多無法重新營業。」 這個聯盟是由共和黨員組成，但佛羅里達州州檢察長穆迪（Ashley Moody）接受電話訪問時說，她希望有更多州檢察長加入，包括民主黨人，讓中國對這波疫情付出代價。

她說：「我不認為這是黨派問題。針對提供錯誤資訊或未採取原本可以減緩病毒傳播的行動，而追究一個國家的責任，是我們都關切的事，無論所屬政黨為何。 」

 
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