美研究：確診者飛沫懸浮可逾8分鐘！　「開口說話」就助長疫情

▲ 疫情下民眾紛紛戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社華盛頓13日電綜合外電報導

美國研究人員指出，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的患者說話時產生的飛沫，可在空氣中滯留超過8分鐘之久，無形中恐助長疫情擴散。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國家衛生研究院（National Institutes of Health）和賓州大學（University of Pennsylvania）研究人員的最新估計，只消在密閉空間大聲講話1分鐘，就會產生至少1000個可挾帶新型冠狀病毒的飛沫微粒。

根據「國家科學院學報」（PNAS）12日刊出的研究顯示，這些飛沫能在空氣中滯留超過8分鐘，而其他報告則指出，這樣長的時間足以讓吸入飛沫的人染疫。

為進行實驗，研究人員讓一個人對著模擬封閉、不流通空氣環境的設備，重複喊著「保持健康」（stay healthy）；選擇這個詞彙有其目的，因為th的尾音能讓受試者有效地產生飛沫。

研究人員利用雷射監看受試者飛沫從口中噴出後的情形，發現大滴口水變小的同時，可能已汽化並懸浮於空氣裡。

研究人員基於觀察得出結論，在實際生活中這類微粒恐被其他人吸入，進而產生更多感染患者。（譯者：吳昇鴻／核稿：陳亦偉）