紐約時報廣場驚見「川普死亡時鐘」　暗諷被枉死人數

▲紐約「時報廣場」上，讓人觸目驚心的「川普死亡時鐘」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國《野獸日報》(Daily Beast)等媒體報導，紐約市「時報廣場」 上日前出現了一面56英呎高的看板，名為「川普死亡時鐘」(Trump Death Clock)。據指出，該時鐘顯示的數字是由於美國總統川普在疫情期間不作為造成的「本來可以避免的死亡人數」。

在多家媒體報導這面看板時，一張流傳最廣的照片顯示：截至美東時間5月7日14時26分，美國「當前新冠死亡病例74681例」，而估計直接因美國總統不作為而死亡的病例數，是44809例。該面看板上，同時附著一個「川普死亡時鐘」網站的連結。

而截至美東時間14日0時55分，該網站顯示，美國當前新冠死亡病例84586例，而預估的直接因總統不作為而死亡的病例數為50752例。

過去一段時間以來，隨著美國病例數持續上升，一直有針對川普政府有關疫情反應太慢的質疑。流行病學專家如今預估，如果白宮早一個星期採取行動，約60％的死亡可以避免。美國新冠肺炎確診數目前超138萬。

《野獸日報》說，該時鐘的設計者：美國導演尤金賈瑞奇(Eugene Jarecki)表示：「我看著這些數字會想，正如國債時鐘就魯莽借貸的成本警告我們一樣，我們需要一個川普死亡時鐘，來預估和計算總統及其團隊魯莽領導大流行應對帶來的成本。」影片請看這裡