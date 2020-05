國會質詢又發聲！加拿大總理：台灣應「有意義納入WHO」

▲加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)表示,主張將台灣有意義納入WHO。(圖/路透)



文/中央社記者胡玉立多倫多13日專電

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)今天在國會答覆保守黨黨魁謝爾(Andrew Scheer)質詢時說,「我們將繼續認知我們的一個中國政策,但我們始終主張將台灣有意義納入它理當加入的國際機構,包括WHO在內。」這是台灣參與世界衛生組織(WHO)議題,再度出現在加拿大最高政治舞台。

保守黨是最大反對黨,謝爾再次為台灣質詢,是因為外交部長沈潘(Francois-Philippe Champagne)之前向媒體重申加拿大支持台灣有意義參與國際多邊論壇的立場時,首度使用「支持台灣成為世界衛生大會(WHA)會議『非國家觀察員』(non-state observer)」的新說法。

▲加拿大保守黨黨魁謝爾(Andrew Scheer)在質問杜魯道是否支持台灣作為國家觀察員參加WHO。(圖/達志影像/美聯社)

謝爾說,世界衛生組織只有「國家觀察員」(state observer)或「非政府組織觀察員」,沒有「非國家觀察員」這種定義。他單刀直入質問杜魯道,「總理會支持台灣作為國家觀察員參加嗎?」

杜魯道的回答避開提及哪種觀察員,只說台灣應被有意義納入包括WHO在內的國際機構,同時提到「加拿大繼續認知(recognize)我們的一個中國政策」。

Justin Trudeau has let Canadians down.



Empty Liberal promises and repeated failures cannot be allowed to hold you back.



Asking him questions in the House of Commons: https://t.co/4tCIJ2uoIl