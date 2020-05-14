國會質詢又發聲！加拿大總理：台灣應「有意義納入WHO」

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，主張將台灣有意義納入WHO。（圖／路透）



文／中央社記者胡玉立多倫多13日專電

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天在國會答覆保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）質詢時說，「我們將繼續認知我們的一個中國政策，但我們始終主張將台灣有意義納入它理當加入的國際機構，包括WHO在內。」這是台灣參與世界衛生組織（WHO）議題，再度出現在加拿大最高政治舞台。

保守黨是最大反對黨，謝爾再次為台灣質詢，是因為外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）之前向媒體重申加拿大支持台灣有意義參與國際多邊論壇的立場時，首度使用「支持台灣成為世界衛生大會（WHA）會議『非國家觀察員』（non-state observer）」的新說法。

▲加拿大保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）在質問杜魯道是否支持台灣作為國家觀察員參加WHO。（圖／達志影像／美聯社）

謝爾說，世界衛生組織只有「國家觀察員」（state observer）或「非政府組織觀察員」，沒有「非國家觀察員」這種定義。他單刀直入質問杜魯道，「總理會支持台灣作為國家觀察員參加嗎？」

杜魯道的回答避開提及哪種觀察員，只說台灣應被有意義納入包括WHO在內的國際機構，同時提到「加拿大繼續認知（recognize）我們的一個中國政策」。

Justin Trudeau has let Canadians down.



Empty Liberal promises and repeated failures cannot be allowed to hold you back.



Asking him questions in the House of Commons: https://t.co/4tCIJ2uoIl — Andrew Scheer (@AndrewScheer) May 13, 2020

▲影片大約4分32秒處，謝爾提出與台灣相關的質詢。

加拿大政府高層近來多次公開支持台灣參與世界衛生組織，但杜魯道或副總理方慧蘭（Christia Freeland）都表明「支持台灣以觀察員身分參與世衛大會及世衛組織相關會議（WHO Assembly Meetings）」。到了沈潘口中，卻多加了「非國家觀察員」字眼，除了立即被謝爾挑明質詢，多位長期關注台灣海峽兩岸議題的學者也提出批評。

加拿大智庫「麥克唐納─勞裡埃研究所」（MLI）駐台北資深研究員、前加拿大安全情報局分析師寇謐將（J. Michael Cole）今天在「環球郵報」（The Globe& Mail）撰文表示，加拿大在支持台灣上「幾乎」做了正確的事。

寇謐將表示，加拿大政府過去一向不願觸怒北京，這回加入美國領頭的支持台灣成為世界衛生大會觀察員的多國聯盟陣營。寇謐將表示，沈潘使用「非國家觀察員」新用語，「將台灣淪為非國家身分，不必要地呼應北京的『一個中國』原則」，但加拿大從未接受過中華人民共和國（PRC）的「一個中國」原則。

他表示，加拿大1971年與中華人民共和國建交公報中承認PRC政府是「中國唯一合法政府」，但只是「注意到」（takes note）北京有關「台灣是PRC領土不可分割的一部分」的說法。換句話說，加拿大有關中華民國法律地位的立場是不可知的。這種模稜兩可的態度，允許加拿大與中華人民共和國建立正式關係，同時允許與台灣保持非正式關係。

▲加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）日前向媒體重申加拿大支持台灣有意義參與國際多邊論壇的立場時，首度使用「非國家觀察員」（non-state observer）的新說法。（圖／達志影像／美聯社）

寇謐將認為，沈潘試圖採取兩面手法，一方面加入一個認明台灣加入聯合國組織有其急迫性的民主國家聯盟，另一方面表明加拿大不想激怒北京。寇謐將說，「在表明支持台灣參與世界衛生大會的國家中，加拿大是唯一試圖討好中南海獨裁者的一方。」

寇謐將表示，支持台灣成為WHA觀察員的倡議重點，是允許一個對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行具有示範作用的國家參與WHA，從而彌補全球衛生體系缺口，根本沒必要提及台灣的國家資格。

寇謐將嘆道，加拿大本可透過與民主國家聯手倡議台灣取得WHA觀察員地位，占據道義制高點，並保有格調。但「它做了正確的事情以後，卻又懦弱自省起來。也許有人會補上說：加拿大屈服於北京對台立場」。

前加拿大駐北京大使馬大維（David Mulroney）則在推特（Twitter）發文表示，美國、澳洲和紐西蘭等國支持台灣成為觀察員的報導，都沒有提到「非國家」一詞，「我擔心這在渥太華可能視為時尚」。「我雖懷疑台灣可能暗中不悅，但應該還是會接受自由黨給多少算多少」。

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