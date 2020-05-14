FBI受訓、愛妻慘被謀殺…法國「連續殺人犯專家」崩潰認了：都是騙的！

▲法國暢銷作家、「連續殺人犯專家」柏哥（Stéphane Bourgoin）坦言自己大多數經歷都是編造出來的。（圖／翻攝維基百科）

記者吳美依／編譯

法國暢銷作家柏哥（Stéphane Bourgoin）自稱曾在美國聯邦調查局（FBI）受訓，採訪過70多名謀殺犯，研究成果出版成40多本書籍，甚至主持相關節目，被視為「連續殺人犯」案件的權威。但他如今卻向媒體坦承，大多數經驗都是虛構出來的，就連自己「被謀殺的妻子」也從來都不存在。

柏哥自稱曾到維吉尼亞州匡堤科（Quantico）的FBI基地受訓，採訪70多名連續殺人犯，並將相關研究出版成為40多本著作，在法國暢銷數百萬本，被廣泛視為「連續殺人犯」專家，甚至主持許多類似主題的電視紀錄片節目。他還表示，愛妻1976年被一名男子殺害，嫌犯2年後落網才坦承已經犯下12起謀殺案。

《衛報》13日報導，柏哥1月時被網路調查公司「第四眼公司」（4ème Oeil Corporation）指控，對於自己的過去說謊，他上周終於向法國媒體坦承，根本沒見過那麼多的殺人犯，不曾接受FBI訓練，從未採訪美國1960年代知名犯罪集團首腦曼森（Charles Manson），那一名「被謀殺的妻子」也從來不存在。

Stéphane Bourgoin Serial Menteur ? Dans Match, il passe aux aveux https://t.co/nXa7TxlmHj pic.twitter.com/dI2N3C22ow — Paris Match (@ParisMatch) May 6, 2020

柏哥向《巴黎人報》（Le Parisien）表示，他年輕時在佛羅里達認識24歲女孩比克雷斯特（Susan Bickrest），2人短暫結識，在戴通納海灘（Daytona Beach）上約會5、6次，未料對方之後遭到美國連環殺手斯塔諾（Gerald Stano）殺害，這段經歷日後成為「妻子」的原型。

柏哥向《巴黎競賽》（Paris Match）、《費加洛報》（Le Figaro）等媒體坦言擁有「說謊癖」（Mythomaniac），可能因為覺得沒有真正地被愛，才會對自己的生活誇飾、說謊，如今已被謊言壓得喘不過氣，必須接受心理諮商，「我完全承認我的錯誤。這些謊言絕對都是荒謬的……我深深且誠摯地感到抱歉，對於自己所做所為感到羞愧。」

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