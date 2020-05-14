巴西飆破19萬人染疫「全球第6高」　檢測規模太小…學者估上周已破160萬例

▲巴西新冠肺炎確診病例達18.9萬，超越法國，排名全球第6。（圖／路透社）



文／中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電

根據美國約翰霍普金斯大學（JHU）網站的統計，巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例達18萬9100多例，超越法國，排名全球第6。

巴西衛生部今天更新疫情報告，過去24小時巴西再創單日確診數新高，新增1萬1385例確診、749例死亡，累計18萬8974例確診、1萬3149例死亡。

巴西新聞網站G1今天報導，根據約翰霍普金斯大學，12日巴西新型冠狀病毒確診病例已超越法國，僅次於美國、俄羅斯、西班牙、英國和義大利，排名第6。巴西的2019冠狀病毒疾病死亡人數在全球也排名第6，僅次於美國、英國、義大利、法國和西班牙。

然而，約翰霍普金斯大學參考各國政府提供的官方數據，未必反映感染新型冠狀病毒的實際人數，因為大部分國家不像德國和韓國一樣進行大規模篩檢，無法確知多少人染病。

巴西至今只篩檢48萬2743個檢體，其中逾14萬5000個還在等候化驗分析結果。由於篩檢數量低，且巴西政府著重需要住院的重症患者，低報數非常高。

▲巴西未能實施大規模檢測，被認為確診病例低報數非常高。（圖／路透社）



巴西科學家分析克魯茲基金會（Fiocruz）和各地區衛生當局的數據估計，上週巴西的確診病例已達160萬例。科學家表示，巴西各地因嚴重呼吸道疾病住院和死亡人數平均成長近10倍，顯示國內2019冠狀病毒疾病死亡和重症病例低報。聖保羅是巴西疫情蔓延最迅速的一州，累計達5萬1097例確診、4118例死亡。

聖保羅州立坎皮納斯大學（Unicamp）一項研究顯示，如果不擴大實施社交隔離措施，聖保羅州冠狀病毒確診和死亡病例將迅速增加，並預測6月底全州645個城市的確診病例可達100萬例。目前聖保羅州首府聖保羅市死亡數每15天增加一倍，研究預測6月底可達2萬5000例死亡，全州達5萬例，平均每天新增2500例死亡。

根據這項研究，坎皮納斯大學科技科學政策系教授貝德洛薩（Renato Pedrosa）認為，如果民眾對社交隔離的配合指數不能提高到60%，聖保羅州應該採取更嚴厲的全面封鎖（lockdown）措施。目前聖保羅州民的配合指數平均為48%。

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