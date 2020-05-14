祖克柏各捐10萬美元挺矽谷8家餐廳　導演朱浩偉父親誤為詐騙集團

▲祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）以個人名義向矽谷（Silicon Valley）當地8家餐廳各捐10萬美元（約台幣300萬元），其中好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》導演朱浩偉的爸爸朱鎮中（Lawrence Chu）開的中餐館收到有關支票的電郵時，誤以為是詐騙集團。

根據《聖荷西信使報》報導，這8家是祖克柏和妻子時常光顧的餐廳，希望能幫助各店家緩解新冠肺炎帶來的衝擊。當然，10萬美元並不會白白捐給餐廳的，而是作為未來訂單的費用，店家也可以自行挪用經費。

據報導，得到贊助的朱鎮中是中餐館喜福居（Chef Chu's）的創始人，他表示疫情爆發期間，曾收到祖克柏的問候簡訊，後來收到贊助支票的電郵，以為是詐騙集團。此外，77歲的他還補充說，餐廳開業50多年，即便沒有這筆經費，還是能夠存活下來，但還是非常感謝祖克柏給予幫助，有了這筆贊助後，就可以向更多需要的人提供援助。

不僅如此，Facebook是最早要求員工開始在家遠距工作的科技公司之一，只要工作內容可以遠距完成，就允許員工在家工作直至2020年底，而祖克柏還額外為員工、育兒需求提供了1000美元的補助。