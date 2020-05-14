美國猶他州修法：多配偶婚姻非重罪　跟違規停車差不多

▲美國知名多妻者科迪布朗(中)和他的「老婆們」一起上美國旅遊生活頻道(TLC)的實景秀郎節目 《姐妹共夫》，大談他的多妻生活。(圖／翻攝自電視畫面)

國際中心／綜合報導

《紐約時報》報導，美國猶他州周二(12日)正式生效一項法律修正案：降低了對於重婚行為的懲罰力度。根據該項修正案，在該州如果不存在其他非法行為，對於重婚的處罰僅為罰款750美元(約2萬2500元新台幣)和社區服務。這使得「一夫多妻」或「一妻多夫」變成跟違規停車差不多，僅僅是輕徵的違法行為，而非重罪。

該項修正案中所涉及的重婚，主要指在猶他州廣泛存在的摩門教一夫多妻的傳統。自1844年開始，大批摩門教徒遷移至猶他州，該州也成為了美國摩門教的大本營，一夫多妻制也在這裡生根發芽。

1862年美國國會頒布了《莫里爾反重婚法》，宣布一夫多妻在美國領土上違法，但仍有大量摩門教徒堅持這項婚姻制度。據 「路透社」引用統計資料稱，目前全美仍有3.4萬名摩門教信徒過著一夫多妻制的生活。

上述修正案由猶他州州長赫伯特於3月簽署，於5月12日正式生效。該修正案規定：在新成員自願加入一個家庭的情況下，一個已婚的人可以擁有額外的配偶，不會遭到重罪起訴。

不過該州法律同時規定：如果一段多配偶婚姻是在威脅、欺詐、暴力或虐待的情況下造成的，那仍然是一項重罪，最高刑期可達15年。

該修正案引發了猶他州關於多配偶婚姻的爭論。「福斯新聞網」報導，作為摩門教的總部所在地，猶他州是美國重婚現象最多的州，目前在該州仍有數千人過著一夫多妻的家庭生活。

當地反對多配偶婚姻的社會組織「健全選擇聯盟」稱，該修正案是「支持一種現代性奴役形式」的「可惡」立法。 他們說 ：「在這些(摩門教)基本教義派一夫多妻家庭裡生活的女性，大多被視為私有財產，她們被迫無薪工作。被欺壓、被交易，被強迫發生性行為、並且被迫過量生育。」據《紐約時報》瞭解，該組織裡就有許多從一夫多妻家庭逃出來的的女性受害者。

但與此同時，該法案也有大批擁護者。他們表示，該法案將幫助處於一夫多妻家庭裡的人消除因重婚而被起訴的恐懼。 該法案的主要提案人：猶他州共和黨女參議員亨德森在13日的一次受訪中說：「 我們沒有讓重婚合法化。該法案目的是降低社交障礙。」影片請看這裡