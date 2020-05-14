日本將宣布39縣解除緊急狀態　愛媛縣同日爆發群聚感染

▲愛媛縣知事中村時廣宣布：該縣一家醫院爆發群聚感染。（圖／翻攝自電視畫面）

國際中心／綜合報導

日本政府周四(14日)召開專家諮詢會議，準備正式對39個縣解除緊急狀態。未料卻在同一天稍早，愛媛縣知事中村時廣宣布：該縣一家醫院爆發群聚感染事件，目前累計已有20人確診感染新冠肺炎。愛媛縣正好是即將解除緊急狀態的39個縣之一。

《愛媛新聞》周四報導，發生感染事件的是位於該縣松山市的牧醫院。周二(12日)時，牧醫院發現一名30多歲的男性護理人員感染新冠病毒。之後，松山市對該名確診護理人員的65名密切接觸者進行了檢測截至周四，包括該名護理人員在內，累計相關確認人數達20人，當中多數為醫護人員。

目前，愛媛縣及松山市正在加緊調查新增感染者的密切接觸人群，以防範疫情進一步擴大。 牧醫院也在官網上宣布：「將患者的安全放在第一位，我們將努力採取進一步的預防措施，對於此事的發生我們深表歉意，並將在今後兩周內全面停止門診工作。」

據瞭解，日本政府周三基本上已經決定，將對39個縣解除因新冠疫情而發布的緊急事態宣言，並計畫在周四的日本政府對策總部會議上敲定。這也是自4月7日日本首度發布緊急事態宣言以來，首次對部分地區進行解除。