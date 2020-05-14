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N號房始祖GODGOD自爆：性虐片受害女有50人！　犯案不為錢「只為好玩」

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▲▼ N號房創始人GODGOD文炯旭。（圖／翻攝自臉書／@killingtimeee5）

▲ 文炯旭國高中時期的畢業照已經在網路上流傳。（圖／翻攝自臉書／@killingtimeee5）

記者陳宛貞／編譯

南韓「N號房」性剝削案震驚國際，主嫌文炯旭（문형욱，音譯）躲藏10月後終於9日落網。他涉嫌以GODGOD的暱稱在通訊軟體上開設多個聊天室，脅迫少女拍攝性剝削影片後加以散播。根據他的自白，受害女性至少有50人，但警方目前僅掌握其中10人。

現年24歲的男大生文炯旭涉入違反兒少性保護法等罪嫌，警方聲請羈押獲准，18日將被公開長相等個資。慶尚北道地方警察廳網路安全課14日發表最新調查進度，說明以上結果。

2018年9月至今年1月間，文炯旭主動接近在社群媒體上傳清涼照的少女，以釣魚方式取得個資。他以社群媒體號召共犯，教唆他們性侵受害者並拍攝影片，再上傳到聊天室，累計製作及散布至少3000項照片、影片形式的性剝削產物。

調查指出，文炯旭去年2月陸續開設普遍被稱為N號房的12個聊天室。他向警方供稱，受害者有50多人。警方目前已經掌握其中10人，但由影片僅推測出共36人。

文炯旭犯案初期要求聊天室使用者每人支付90萬韓元（約新台幣2.2萬）的禮券，做為入場費，但從未親自使用，而是送給受害女性，以此安撫她們，也是為了避免留下交易紀錄，與後繼聊天室「博士房」犯案手法明顯不同。警方指出，文炯旭並非為錢犯罪，而是「因為好玩」，目前為止的調查也顯示，他和博士房主嫌趙主彬毫無關聯。

此外，警方認為，文炯旭自前年9月至今年1月間持續犯案。但文炯旭主張，他從2015年7月開始就有類似犯行。且他2017年曾在育幼設施擔任社會服務員，警方將深入調查。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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