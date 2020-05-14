柯加洛猝逝後　捷克學者：新任議長可能訪台「反制北京威脅」

▲捷克參議院前議長柯佳洛今年1月20日因心臟病發猝逝。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者陳韻聿台北14日電

前捷克參議院議長柯加洛在按計畫訪問台灣前不久猝逝，傳聞與中國的施壓有關，繼任議長維特齊是否可能訪台持續引發關注。捷克知名中國問題專家認為，維特齊確實可能訪台，而這將意味對北京的威逼作為表達不認同。

柯加洛（Jaroslav Kubera）原訂2月訪問台灣，卻不幸在出發前猝逝。當地媒體近日揭露，柯佳洛疑因受中國施壓猝逝；專家指出，中國駐捷大使對柯佳洛施壓，是應捷克親中政治人物要求為之，背後牽扯個人經濟利益。捷克與中國、台灣的關係角力再度受關注。

根據捷克憲法，參議院議長是捷克政壇位階第二高人物，僅次於總統。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）負責人馬定和（Martin Hála）近日告訴中央社記者，捷克1993年與斯洛伐克分家後的第一任總統是捷克民主運動領袖哈維爾（Václav Havel），在他任內，捷克政府大力支持包括中國境內的人權和民主，同時也與台灣發展密切合作，尤其是在經濟領域。

不過，曾數度來台訪問研究的馬定和說，2018年勝選連任的總統齊曼（Milos Zeman）在部分政治菁英，以及在中國有龐大利益的派富集團（PPF Group NV）支持下，改變了捷克自哈維爾時期以來的自由民主政治傳統，且政府的許多親北京作為和原則，至今仍未適當地反映在相關政策文件上。

馬定和指出，在2013年和2018年競選總統期間，齊曼的團隊並未表明會在對外政策上有180度大翻轉，「選民把票投給齊曼，絕不是為了以選票支持他暗度陳倉的親北京政策」。馬定和強調，齊曼政府的親北京政策不僅沒為捷克帶來預期的中資和經濟效益，更讓捷克因與誠信有問題的中國華信能源（CEFC）等企業過從甚密，而在國際上蒙羞。

中國在捷克推動「一帶一路」倡議，但屢遭批評實質投資不足，而捷克本身礙於中國市場的保護原則，在中國也無法拓展投資。

▲捷克總統齊曼與中國國家主席習近平2019年4月在北京會面。（圖／路透）



馬定和認為，殘酷現實已逐漸讓捷克民眾清醒，海盜黨（Pirate Party）及其他主張與台灣發展更密切關係的團體正反映這個「回歸前齊曼時代」的趨勢。此外，馬定和說，事實上，自1990年代以來，台灣投資活動為捷克創造的實質效益，遠較中國為大。

捷克投資發展局（CzechInvest）資料顯示，台灣自2003年至2016年底對捷克的總投資金額10億9628萬美元，相較於紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的數據，中國在2000年至2018年間對捷克的直接投資累計總額約為11億美元，其實不相上下。

馬定和援引美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）的最新民調數據指出，迥異於本國部分高階官員，在歐洲國家中，捷克和瑞典民眾對中共的批判態度最強烈。

儘管2月當選的新任參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）尚未明確表示未來是否訪台，馬定和說，各種跡象顯示訪台行「確實很有可能」成真，而此事至少將宣示他對中共威逼柯佳洛的不滿。

捷克公共電視台（Česká televize）4月29日報導，維特齊表示，若他最後決定訪問台灣，將不是為了報復，而是為了展現捷克的國格及對自由民主的重視。

不過，值得注意的是，德國之聲中文網4月30日報導，捷克國內親北京勢力正試圖藉疫情和中方援助重振勢力，部分政治人物近期重新取得較具影響力職位，並努力活絡中捷關係。不過，這些策略是否有效，取決於中捷經貿合作是否有具體成果。