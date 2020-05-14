　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柯加洛猝逝後　捷克學者：新任議長可能訪台「反制北京威脅」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克參議院前議長柯佳洛今年1月20日因心臟病發猝逝。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿台北14日電

前捷克參議院議長柯加洛在按計畫訪問台灣前不久猝逝，傳聞與中國的施壓有關，繼任議長維特齊是否可能訪台持續引發關注。捷克知名中國問題專家認為，維特齊確實可能訪台，而這將意味對北京的威逼作為表達不認同。

柯加洛（Jaroslav Kubera）原訂2月訪問台灣，卻不幸在出發前猝逝。當地媒體近日揭露，柯佳洛疑因受中國施壓猝逝；專家指出，中國駐捷大使對柯佳洛施壓，是應捷克親中政治人物要求為之，背後牽扯個人經濟利益。捷克與中國、台灣的關係角力再度受關注。

根據捷克憲法，參議院議長是捷克政壇位階第二高人物，僅次於總統。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）負責人馬定和（Martin Hála）近日告訴中央社記者，捷克1993年與斯洛伐克分家後的第一任總統是捷克民主運動領袖哈維爾（Václav Havel），在他任內，捷克政府大力支持包括中國境內的人權和民主，同時也與台灣發展密切合作，尤其是在經濟領域。

不過，曾數度來台訪問研究的馬定和說，2018年勝選連任的總統齊曼（Milos Zeman）在部分政治菁英，以及在中國有龐大利益的派富集團（PPF Group NV）支持下，改變了捷克自哈維爾時期以來的自由民主政治傳統，且政府的許多親北京作為和原則，至今仍未適當地反映在相關政策文件上。

馬定和指出，在2013年和2018年競選總統期間，齊曼的團隊並未表明會在對外政策上有180度大翻轉，「選民把票投給齊曼，絕不是為了以選票支持他暗度陳倉的親北京政策」。馬定和強調，齊曼政府的親北京政策不僅沒為捷克帶來預期的中資和經濟效益，更讓捷克因與誠信有問題的中國華信能源（CEFC）等企業過從甚密，而在國際上蒙羞。

中國在捷克推動「一帶一路」倡議，但屢遭批評實質投資不足，而捷克本身礙於中國市場的保護原則，在中國也無法拓展投資。

▲▼中國國家主席習近平,捷克總統齊曼（Milos Zeman）／中國國家主席習近平與捷克總統齊曼2019年4月在北京會面。（圖／路透）

▲捷克總統齊曼與中國國家主席習近平2019年4月在北京會面。（圖／路透）

馬定和認為，殘酷現實已逐漸讓捷克民眾清醒，海盜黨（Pirate Party）及其他主張與台灣發展更密切關係的團體正反映這個「回歸前齊曼時代」的趨勢。此外，馬定和說，事實上，自1990年代以來，台灣投資活動為捷克創造的實質效益，遠較中國為大。

捷克投資發展局（CzechInvest）資料顯示，台灣自2003年至2016年底對捷克的總投資金額10億9628萬美元，相較於紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的數據，中國在2000年至2018年間對捷克的直接投資累計總額約為11億美元，其實不相上下。

馬定和援引美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）的最新民調數據指出，迥異於本國部分高階官員，在歐洲國家中，捷克和瑞典民眾對中共的批判態度最強烈。

儘管2月當選的新任參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）尚未明確表示未來是否訪台，馬定和說，各種跡象顯示訪台行「確實很有可能」成真，而此事至少將宣示他對中共威逼柯佳洛的不滿。

捷克公共電視台（Česká televize）4月29日報導，維特齊表示，若他最後決定訪問台灣，將不是為了報復，而是為了展現捷克的國格及對自由民主的重視。

不過，值得注意的是，德國之聲中文網4月30日報導，捷克國內親北京勢力正試圖藉疫情和中方援助重振勢力，部分政治人物近期重新取得較具影響力職位，並努力活絡中捷關係。不過，這些策略是否有效，取決於中捷經貿合作是否有具體成果。

 
ET快訊
曹西平、薔薔連環開砲！　女星遭串通霸凌怒：憑什麼看你嘴臉
放棄卸任禮遇「4年替國庫省2300萬」　陳建仁曝真正原因
驚悚影片！苗栗2砂石車夾擊　轎車被壓成鐵餅…副駕女慘死
快訊／突破7天+0關卡！　新冠肺炎連續32天無本土病例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搬「汽車消音器」上後車廂！男抱怨遭鄰居報警逮捕...網一看秒懂：像屍袋！

日本85歲上皇后美智子發燒　宮內廳回應檢測近況！

日本將宣布39縣解除緊急狀態　愛媛縣同日爆發群聚感染

身為「籃球之神」之子最爽的事　喬丹兒：從小在私人飛機打PS遊戲機

全球去年「狂花2兆發展核武」打破冷戰後紀錄　光是美國就占一半！

柯加洛猝逝後　捷克學者：新任議長可能訪台「反制北京威脅」

川普不信「死亡人數高達8萬」！佛奇持反對意見　白宮與CDC分歧漸深

變態媽狗鍊虐14歲養子7年　鉗子血腥拔牙只因為「不喜歡他髮色」

美中協定墨水還沒乾　川普怒轟中國「100個貿易協議」都無法改變疫情

15歲少女公園學停車「誤踩油門」　父親站車頭遭快速衝撞身亡

留學正妹返台確診新冠肺炎！ 曝診斷→隔離過程「感激台灣醫療」

4貼載孩趕上學車禍！母腦震盪　8歲姐安撫弟妹：媽媽會好起來

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

可憐小貓待路邊...淚汪汪求收編！　回家後「大叔饋坐」笑翻萬人：你誰

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

女兒撞見爸媽在房裡嘿嘿嚇傻眼 急喊「我要搬出去」...對話笑翻網

飆過頭！小客車急剎衝撞國光客運　自體迴旋1圈半...3人竟棄車落跑！

從卡通走出來！混血狗激像史努比 黑色大垂耳～網友萌翻：想抱抱牠

李來希嗆把小燈泡頭顱踢到高雄　王婉諭哽咽：踩人傷痛非常惡意

狠男分屍女友「可教化」無期徒刑　被害家屬怒：一定要讓他判死！

搬「汽車消音器」上後車廂！男抱怨遭鄰居報警逮捕...網一看秒懂：像屍袋！

日本85歲上皇后美智子發燒　宮內廳回應檢測近況！

日本將宣布39縣解除緊急狀態　愛媛縣同日爆發群聚感染

身為「籃球之神」之子最爽的事　喬丹兒：從小在私人飛機打PS遊戲機

全球去年「狂花2兆發展核武」打破冷戰後紀錄　光是美國就占一半！

柯加洛猝逝後　捷克學者：新任議長可能訪台「反制北京威脅」

川普不信「死亡人數高達8萬」！佛奇持反對意見　白宮與CDC分歧漸深

變態媽狗鍊虐14歲養子7年　鉗子血腥拔牙只因為「不喜歡他髮色」

美中協定墨水還沒乾　川普怒轟中國「100個貿易協議」都無法改變疫情

15歲少女公園學停車「誤踩油門」　父親站車頭遭快速衝撞身亡

防疫旅遊大推深度景點！　陳時中：對未來外國客遊台有益

搬「汽車消音器」上後車廂！男抱怨遭鄰居報警逮捕...網一看秒懂：像屍袋！

俏小三「雪乳誘惑」與人夫越南戰回台…正宮氣炸西門町抓姦嗆：她很愛吃醋

莎莎狂吃胖10公斤「肥肉蹦出褲頭」崩潰：背比胸還大！　剷肉穿回S號

日本85歲上皇后美智子發燒　宮內廳回應檢測近況！

應采兒懷孕8個月罕見曝巨肚照！　「Jasper從背後幫捧肚」畫面超有愛

即將卸任不忘呼籲世衛　陳建仁：台灣參與WHA是三贏的最好策略

內閣總辭防疫不鬆！「任期最長衛福部長」陳時中：若留任，就會繼續當指揮官

36歲女帶男公關回家...「叫外送」狂歡整夜　她嗨過頭叫不醒直接斷氣

日本推特熱議「星巴克牛奶盒玻璃杯」直呼好想要！　台灣也有得買

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

台裔美籍女機師印尼墜機亡！載試劑失事葬身12m湖底

WHO官員：新冠病毒將像愛滋可能「永不消失」

譚德塞無權邀請台灣　美國務院打臉

道瓊重挫516點！Fed主席、華爾街抄底王都警告

百人拍裸照　名攝影師：記錄獨特的時刻

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

N號房GodGod坦承出借17歲「性奴」！

15歲少女誤踩油門　父親慘遭撞死

陸「長征五號B」殘骸疑擊中象牙海岸

日外相：台灣無法入WHO是中國問題

國際網紅自發拍台灣抗疫片　觀看破1800萬

非洲全體淪陷　賴索托通報首例確診

美當局示警　中國企圖竊取新冠肺炎疫苗研究

更多熱門

相關新聞

游錫堃：盼5月底通過促轉會、NCC人事案

游錫堃：盼5月底通過促轉會、NCC人事案

行政院上月30日完成促轉會委員及國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選案，並函請立法院審議，其中在促轉會由現任代理主委楊翠出任主委，NCC部分則提名現任代理主委陳耀祥擔任主委。行政院秘書長李孟諺5日上午率領被提名人拜會立法院長游錫堃，游錫堃會前受訪時表示，希望在5月底能夠讓人事案順利通過。

台灣將面臨鎖不鎖國的尷尬

台灣將面臨鎖不鎖國的尷尬

捷克參院長：若訪台展現重視民主自由

捷克參院長：若訪台展現重視民主自由

布拉格市長與台北締結姊妹市　竟遭威脅

布拉格市長與台北締結姊妹市　竟遭威脅

Skoda在大陸恐遭報復性抵制

Skoda在大陸恐遭報復性抵制

關鍵字：

捷克

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

滴妹飲料店開幕4天突宣布「休息了」！公開超狂營業額

韓賜村撞斃騎士…死者妻今自住家墜樓

惹怒黃安「丟臉黃家人」　黃秋生：我根本不姓黃

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

「最危險逃犯」藏北台　妹子倒貼爽過7年

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

史上第一位！陳建仁放棄「每月18萬」卸任副總統禮遇

街頭實驗幫助韓粉正義哥　驚傳車禍過世

獨／Amy曝「女F4」3年解散內幕！

30K小資女月存1萬8　35歲買房不難

即／8歲女童14樓墜1樓！奇蹟生還

雞排妹「砲友宣言」被起底！11任精彩情史曝光

蔡阿嘎揭YouTuber困境…苦笑：業績收入直接掉8成

顏清標次子正妹妻　5年前往事又被重提

更多

最夯影音

更多
留學正妹返台確診新冠肺炎！ 曝診斷→隔離過程「感激台灣醫療」

留學正妹返台確診新冠肺炎！ 曝診斷→隔離過程「感激台灣醫療」
4貼載孩趕上學車禍！母腦震盪　8歲姐安撫弟妹：媽媽會好起來

4貼載孩趕上學車禍！母腦震盪　8歲姐安撫弟妹：媽媽會好起來

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

可憐小貓待路邊...淚汪汪求收編！　回家後「大叔饋坐」笑翻萬人：你誰

可憐小貓待路邊...淚汪汪求收編！　回家後「大叔饋坐」笑翻萬人：你誰

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面