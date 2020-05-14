駭人！狠妻用「3箱鹽酸」活活溶解丈夫...冷眼看他逐漸消失

▲美國曾發生駭人聽聞的「酸夫人」社會案件，妻子因為與先生反目成仇，竟持鹽酸一瓶一瓶往丈夫身上淋下去，把另一半身體溶解消失。（圖／僅為示意圖，資料照片）

圖文／CTWANT

夫妻從昔日親密愛侶，到反目爭吵的怨偶，不分國內外時有所聞，不是新鮮事，但用極度兇狠的方式殘忍虐殺，鬧上新聞版面就十分驚悚了。美國加州一處小鎮，2003年曾發生過一起駭人聽聞的「酸夫人」鹽酸溶夫命案，而痛下毒手殺害另一半的，竟是看似手無寸鐵的妻子。

當年住在美國加州的男子蒂莫西‧舒斯特（Timothy Schuster）與妻子拉里薩‧舒斯特（Larissa Schuster），原本是一對幸福甜蜜的小夫妻。兩人在1982年結婚，婚後育有一子一女，雙方都有不錯的工作，也在2000年買下豪宅。

這對夫妻生活看似平淡美滿、經濟無虞，但在2002年起，夫妻倆先是為了子女教養問題出現爭執；後來妻子拉里薩，開始抱怨丈夫沒本事、賺得比她少；老公蒂莫西則責怪妻子總是忙於工作，疏於照顧家庭。雙方關係開始出現惡化，拉里薩甚至變得霸道，甚至認為丈夫偷了她的東西，還多次揚言要殺掉老公。

沒想到拉里薩的恐嚇，講久了之後，竟然真的化為行動。她在2003年4月30日，購買了55加侖（約208公升）的大桶子；同時購買3箱鹽酸、1箱硫酸（每箱含6個2.5公升瓶子），並找了同夥詹姆斯‧法戈（James Fagone），準備殺害蒂莫西。

2003年7月10日凌晨，拉里薩先是打給丈夫蒂莫西，謊稱兒子泰勒身體不舒服，現在正在家門口，請蒂莫西開門。拉里薩見蒂莫西開門後，先是電暈對方，後來持鐵鍊綁住蒂莫西，並與同夥把蒂莫西的頭部朝下，裝進先前購買的塑料桶，接著拿將鹽酸，一瓶一瓶往蒂莫西身上淋下去。拉里薩冷眼見著丈夫的身體，一點一滴被鹽酸侵蝕、慢慢「溶解」消失在自己眼前，手段十分兇殘。

而美國這起鹽酸溶解丈夫事件，當時引起輿論譁然，媒體稱拉里薩「酸夫人」，而她後來在2008年5月16日被判處無期徒刑，終生不得假釋。

▲拉里薩被判處無期徒刑，終生不得假釋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

更多 CTWANT 報導

每天一杯奶茶 25歲妹喝到暈死…下秒直送ICU搶救26小時

捲羅志祥極樂宜蘭趴！H胸李毓芬不忍了...「全裸上陣」邪惡視角曝光

【淫亂DJ 1】「最危險逃犯」藏北台 妹子倒貼爽過7年