搬「汽車消音器」上後車廂！男抱怨遭鄰居報警...網一看秒懂：像屍袋！

わたし魔女のキキ！！— DEKU (@DEKU555) April 15, 2020
こっちは、マフラーを梱包して積み込んでだら、わたしの見た目と荷姿からマンションの住人に通報されて警察が来た時の写真！！ pic.twitter.com/MgvlyeYMYN
▲包裹形狀很像屍體。（圖／翻攝自推特／@DEKU555）
實習記者崔子柔／綜合報導
日本網友DEKU在推特上PO文表示，日前他把汽車消音器用防撞氣泡袋包裝好搬上車廂，卻被鄰居竟然誤以為他在「運屍」，還叫來了警察，搞了一齣烏龍。
DEKU的文章指出，「我的鄰居看了看我跟搬上車的東西，就報警了，這張照片是警察來的時候拍的！」只見照片中汽車消音器被包上厚厚一層層灰色的防撞氣泡塑膠，右側還曲了起來。
不少網友看了照片後，都認為被舉報是正常的事，「這被誤會挺正常的」、「怎麼看都像屍袋！」、「這形狀真的很像屍體」、「屍體橫放後，膝蓋彎曲了起來，這感覺很真實」。
也有網友好奇警察的反應，DEKU表示，「警察過來問：『你現在在做什麼？』，我說在搬消音器，警察就說：『什…什麼？消音器？我能看看嗎？有人告訴我你車上裝了神祕的東西』，後來確認真的是消音器就離開了。」
▼DEKU發出消音器的原貌。（圖／翻攝自推特／@DEKU555）
梱包する前のマフラーの写真、探したらありました。アルファロメオのファブリルチタン。 pic.twitter.com/qeVQiBj0oi— DEKU (@DEKU555) April 16, 2020