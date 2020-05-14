搬「汽車消音器」上後車廂！男抱怨遭鄰居報警...網一看秒懂：像屍袋！

▲包裹形狀很像屍體。（圖／翻攝自推特／@DEKU555）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本網友DEKU在推特上PO文表示，日前他把汽車消音器用防撞氣泡袋包裝好搬上車廂，卻被鄰居竟然誤以為他在「運屍」，還叫來了警察，搞了一齣烏龍。

DEKU的文章指出，「我的鄰居看了看我跟搬上車的東西，就報警了，這張照片是警察來的時候拍的！」只見照片中汽車消音器被包上厚厚一層層灰色的防撞氣泡塑膠，右側還曲了起來。

不少網友看了照片後，都認為被舉報是正常的事，「這被誤會挺正常的」、「怎麼看都像屍袋！」、「這形狀真的很像屍體」、「屍體橫放後，膝蓋彎曲了起來，這感覺很真實」。

也有網友好奇警察的反應，DEKU表示，「警察過來問：『你現在在做什麼？』，我說在搬消音器，警察就說：『什…什麼？消音器？我能看看嗎？有人告訴我你車上裝了神祕的東西』，後來確認真的是消音器就離開了。」

▼DEKU發出消音器的原貌。（圖／翻攝自推特／@DEKU555）