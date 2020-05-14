美軍「偶遇UFO」3次！　戰機飛官曝：只有行李箱大小　

▲五角大廈4月底正式發布3段幽浮片段。（圖／翻攝自Eric Berger YouTube）

記者吳孟臻／綜合報導

美國五角大廈4月底公布經官方認證的3段幽浮（UFO）影片，近日外媒又公布「軍用機碰到未知飛行物」的詳細報告，內文曝露戰鬥機駕駛對「幽浮」的外型描述，綜合結果，推測為美國敵軍操縱的無人機。

《CNN》周三（13日）取得海軍安全中心（Navy Safety Center）文件，這份文件本來只供官方使用。報告內提到，五角大廈將此類不明飛行物稱作無人飛行系統（Unmanned Aerial Systems，UAS）。

2013年6月27日的案例中，不明飛行物是白色的，根據大小和外型判斷，應該是無人機或是飛彈。在另一件2013年11月的事件中，F/A-18大黃蜂戰鬥機駕駛看到一台小型飛行物，機翼長約5英尺（152公分），只看得出來是白色的，沒有其他可辨識的特徵，因為體積小，被認定是無人機。

關於2014年3月26日事件的報告提到，未知飛行器體積小，約只有行李箱的大小，外表為銀色。F/A-18大黃蜂戰鬥機駕駛無法確認飛行器的「廬山真面目」，雖試圖用眼睛辨識，最終宣告失敗。

報告提到，雖然這些飛行物被判定為無人機，但因為地點在維吉尼亞州東岸海軍訓練管制區，在軍方還無法確認操縱者的狀況下，暴露出很大的安全隱憂。

一名報告作者說，「F/A-18大黃蜂戰鬥機在空中跟不明飛行物相撞只是時間早晚的問題」。無人機比人為操控的飛機危險得多，因為它們難以用眼睛辨識，被雷達偵測的可能性也較低。

《CNN》報導也說道，無人機可能是美國敵軍俄羅斯或中國操控，為了蒐集美軍的軍事機密。以防駕駛未來再遇到UFO，沒有統一的回報步驟，海軍已發布正式的指導方針。

▼F/A-18大黃蜂戰鬥機。（示意圖／翻攝自美國海軍官網）

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