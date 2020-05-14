身為「籃球之神」之子最爽的事　喬丹兒：從小在私人飛機打PS遊戲機

▲籃球之神麥可喬丹（Michael Jordan）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

傳奇球星麥可喬丹（Michael Jordan）在90年代率領芝加哥公牛橫掃美國籃壇，有「籃球之神」美名的他，是很多人崇拜的對象。他的兒子馬可斯（Marcus Jordan）近日接受《TMZ Sports》採訪，談及身為神之子的好與壞，他打趣地表示，好處就是「從小就在私人飛機上打PS遊戲機」。

綜合外媒報導，馬可斯在採訪中提到，直到中學開始打籃球的時後，都沒有意識到爸爸那遠播的名聲，由於父親是一位優秀的球員，所以大家都期望他可以跟爸爸一樣厲害。當然，馬可斯也沒也讓爸爸失望，整個高中和大學期間都參加了許多比賽。甚至在大學打球的期間，和Adidas 5年的合約。

▲麥可喬丹被公認為是有史以來最偉大的籃球運動員之一。（圖／翻攝自Jordan臉書）

據報導，馬可斯再成長的過程中，會懷疑哪一些朋友是為了金錢名利所以和他往來，不過，真正成為他的朋友很困難。馬可斯也提到，其實看看他在ig上所發的鞋櫃文，可以理解為什麼大家都會想要他或是他家人的免費運動鞋，有些甚至根本沒穿過，有這麼多鞋，這也是好處一。

馬可斯也表示，最喜歡當來球之神的兒子原因是，「從小就在私人飛機上打PS遊戲機」，聽起來過的是美好生活，但是母親會確保一家人過的是相對正常且保持謙虛的生活，很多名人都會送小孩去私立學校唸書，儘管生活有些地方是奢侈的，但他門終究是正常的孩子。

▲馬可斯說，在他中學開始打籃球之前，並沒有意識到父親的名氣。(圖／達志影像／美聯社)

據悉，馬可斯成長的過程中，家裡的房子設有獎杯室，除了喬丹的獎杯外，還包括孩子們打籃球得來的獎杯和獎狀，總是吸引到他們家採訪的媒體們。