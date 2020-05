池塘聞到異味...10歲童找到駭人嬰屍　生前遭巨蜥撕咬臟器外露

▲男嬰被拋棄後遭巨蜥吃掉。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

泰國洛坤府(Nakhon Si Thammarat)近來傳出不幸棄嬰案,一名剛出生的男嬰被人發現丟棄在池塘旁,而且慘遭巨蜥(Monitor lizards)當成食物,不但身上有多處撕咬傷,還被開腸剖肚、臟器外露,警方目前正在試圖找出拋棄男嬰的生母。

男嬰的遺體是由10歲男童阿克(Nong Ake),11日與同伴在池塘玩水時意外發現,他主動通報警方聞到了奇怪的味道,前往察看發現池塘旁有一個黑色袋子,結果裡面竟然有一具慘遭撕咬的嬰屍。警方判斷,這名男嬰已經死亡1至2天,身上的咬傷應該是來自巨蜥,該生物生活在池塘中,通常以魚和被丟棄的食物殘渣為食。

警官孔勒(Jittakorn Konglhue)表示,他們認為,男嬰應該是在被蜥蜴攻擊之前,慘遭狠心的生母丟棄在池塘,只是仍需要釐清,他被丟棄時是否仍活著慘遭攻擊,還是身亡後才被丟棄在該處,目前已調閱當地監視器畫面,並採以DNA比對,希望能找出他的家人。

Newborn baby boy is eaten by monitor lizards after being abandoned next to a pond https://t.co/LklmGeLlMT