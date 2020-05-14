池塘聞到異味...10歲童找到駭人嬰屍　生前遭巨蜥撕咬臟器外露

▲男嬰被拋棄後遭巨蜥吃掉。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

泰國洛坤府(Nakhon Si Thammarat)近來傳出不幸棄嬰案，一名剛出生的男嬰被人發現丟棄在池塘旁，而且慘遭巨蜥(Monitor lizards)當成食物，不但身上有多處撕咬傷，還被開腸剖肚、臟器外露，警方目前正在試圖找出拋棄男嬰的生母。

男嬰的遺體是由10歲男童阿克(Nong Ake)，11日與同伴在池塘玩水時意外發現，他主動通報警方聞到了奇怪的味道，前往察看發現池塘旁有一個黑色袋子，結果裡面竟然有一具慘遭撕咬的嬰屍。警方判斷，這名男嬰已經死亡1至2天，身上的咬傷應該是來自巨蜥，該生物生活在池塘中，通常以魚和被丟棄的食物殘渣為食。

警官孔勒(Jittakorn Konglhue)表示，他們認為，男嬰應該是在被蜥蜴攻擊之前，慘遭狠心的生母丟棄在池塘，只是仍需要釐清，他被丟棄時是否仍活著慘遭攻擊，還是身亡後才被丟棄在該處，目前已調閱當地監視器畫面，並採以DNA比對，希望能找出他的家人。

Newborn baby boy is eaten by monitor lizards after being abandoned next to a pond https://t.co/LklmGeLlMT — Daily Mail Online (@MailOnline) May 13, 2020

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