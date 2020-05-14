全球去年「狂花2兆發展核武」打破冷戰後紀錄　光是美國就占一半！

▲美國俄亥俄級核潛艦「田納西號」試射新型低威力的三叉戟IIW76-2核彈頭。（圖／翻攝美國海軍官網）

記者吳美依／編譯

國際廢除核武器運動（ICAN）最新報告指出，全球2019年核武支出達到729億美元（大約新台幣2兆元），成為冷戰以來最高紀錄，其中高達354億美元來自美國，占了總額將近一半。組織認為，新冠肺炎（Covid-19）疫情爆發之際，這項數據更突顯出核武軍備競賽的浪費。

根據數據，全球9個擁有核武的國家去年一共花費729億美元發展核武，比前一年成長10％，達到冷戰以來最高紀錄。俄羅斯花費85億美元發展長程巡弋飛彈（Cruise Missile）、水下長程核魚雷（Nuclear Torpedo）和重型洲際彈道飛彈（ICBM）等等，中國砸下104億美元擴展核武規模，但美國的開支就高達354億美元，占了總額將近一半，遠遠超越其他國家。

國際廢除核武器運動認為，在疫情爆發之際，這項數據突顯出核武軍備競賽不僅浪費也無法帶來安全。研究第一作者扎克雷（Alicia Sanders-Zakre）說，「現在比任何時候都更清楚，核武無法帶來世界安全，即使是這9個擁有核武的國家也無法（安全），尤其是出現醫護人員筋疲力竭、缺乏醫療用品的紀錄的時候。」

▲《衛報》指出，川普政府增加核武預算，卻削減預防流行疾病的經費。圖為美國國防部五角大廈。（圖／路透社）



《衛報》報導，川普政府加速軍火現代化，新型武器重大升級計畫中，一部分就關注在增加核武發展預算，成果包括已經布署的低當量潛射彈道飛彈（Submarine-Launched Missile），與此同時，卻削減預防流行疾病的經費。根據國會預算辦公室，美國未來10年相關計畫成本達到5000億美元，增幅大約23％，超越歐巴馬政府晚期的預測。

報導指出，民主黨議員未能阻止川普政府發展核武的野心，但控制武器協會（Arms Control Association）「裁軍與減少威脅政策」計畫主任雷夫（Kingston Reif）認為，在疫情引發的經濟衰退之際，可以藉機成功達到「預算限制」的目的，「聯邦政府未來支出將面臨龐大壓力，包括國防支出。」

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