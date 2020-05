懷孕女移工走到半路突然生子　「只休息2小時」狂走150公里回到家

▲印度封城,許多在外地的移工走路回家。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

印度因為新冠肺炎疫情宣布封城,導致許多在外移工只能以走路方式回家,馬哈拉施特拉邦 (Maharashtra)近來傳出,一名懷有身孕的女移工與丈夫走到半途時突然生產,結果生完小孩後沒休息多久就繼續走,步行了至少150公里才獲得醫療幫助。

《今日印度》報導,這名懷孕的女子與丈夫計畫從馬哈拉施特拉邦的納希克市(Nashik),步行回到位於中央邦的瑟德納(Satna),挺著大肚子的她,12日傳出在漫長且艱辛的路途中突然生產,她的丈夫表示,「她生完孩子後,我們休息了2小時,便又繼續走了150公里。」

瑟德納醫務主任雷(AK Ray)表示,當局接獲消息後立即派一輛公車前去接送,「當他們抵達烏恩切哈拉(Unchehara)時,我們將他們帶來醫院,目前所有檢查都已完成,母子狀態皆十分健康,之後將會送到家庭隔離區」。

印度當局的封城政策導致移工悲歌,近日便才發生一名女性移工計畫從泰倫迦納邦(Telangana)走回恰蒂斯加爾邦(Chhattisgarh),結果在走了500公里後被迫在北方邦拉利特浦區(Lalitpur district)的路邊生下小孩。

She was traveling on foot from Nashik in Maharashtra to Satna in Madhya Pradesh due to the coronavirus lockdown.#MigrantWorkers #MigrantsOnTheRoad https://t.co/D23aTjFrbx