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懷孕女移工走到半路突然生子　「只休息2小時」狂走150公里回到家

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▲▼印度封城期間,許多移工只能走路回家。（圖／路透社）

▲印度封城，許多在外地的移工走路回家。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

印度因為新冠肺炎疫情宣布封城，導致許多在外移工只能以走路方式回家，馬哈拉施特拉邦 (Maharashtra)近來傳出，一名懷有身孕的女移工與丈夫走到半途時突然生產，結果生完小孩後沒休息多久就繼續走，步行了至少150公里才獲得醫療幫助。

《今日印度》報導，這名懷孕的女子與丈夫計畫從馬哈拉施特拉邦的納希克市(Nashik)，步行回到位於中央邦的瑟德納(Satna)，挺著大肚子的她，12日傳出在漫長且艱辛的路途中突然生產，她的丈夫表示，「她生完孩子後，我們休息了2小時，便又繼續走了150公里。」

瑟德納醫務主任雷(AK Ray)表示，當局接獲消息後立即派一輛公車前去接送，「當他們抵達烏恩切哈拉(Unchehara)時，我們將他們帶來醫院，目前所有檢查都已完成，母子狀態皆十分健康，之後將會送到家庭隔離區」。

印度當局的封城政策導致移工悲歌，近日便才發生一名女性移工計畫從泰倫迦納邦(Telangana)走回恰蒂斯加爾邦(Chhattisgarh)，結果在走了500公里後被迫在北方邦拉利特浦區(Lalitpur district)的路邊生下小孩。

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