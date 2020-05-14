變態媽狗鍊虐14歲養子7年　鉗子血腥拔牙只因為「不喜歡他髮色」

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名領養多名孩子的善心媽媽，近來被踢爆竟然殘忍虐待14歲養子多年，除了毆打對方，鐵鍊把人像狗一樣拴住只能睡在水泥地板上，還用鉗子拔去他的牙齒，而另外所領養的3名小孩也曾遭到虐待，因嚴重虐待兒童罪於8日被捕。

在學校擔任老師的47歲婦人海勒(Patricia Hyler)，與丈夫湯米(Tommy Hyler)一共領養了4名小孩，從事教職的她在外形象一直十分良好，沒想到私下竟然是殘忍虐童的變態，可怕行徑讓執法38年的聖羅薩郡(Santa Rosa County)警長強生(Bob Johnson)大嘆，這是他職業生涯中遇過最可怕的虐童案。

強生表示，在4名領養的孩子中，海勒特別喜歡虐待14歲養子，對方自7歲被領養後，所受到的虐待比其他孩子更為嚴重，只因為她不喜歡對方的紅頭髮。而調查報告中與罪行相關的部分竟然就長達2頁，其中包含海勒試圖餓死養子，後來發現其他孩子偷偷給食物，還從他嘴裡硬把食物挖出來，並且懲罰他不能在浴室洗澡，得全身赤裸站在後院用水柱狂噴。

海勒為了隱藏她虐童的行為，從2年前起不讓養子們上學，並且威脅對方，如果敢把事情告訴別人，即使受到保護搬走了，她也會想辦法找到人並殺死他們。最後其中一名孩子還是把實情告訴外人，對方幫忙報案才讓整起事件曝光。

強生怒斥，「我這輩子見過很多惡事，但這起案件真的很糟糕，身為一個父親尤其不解，這樣對待任何一個人都是很殘酷的事，更何況是對一個孩子」，目前海勒落網後，當局暫時沒有打算也起訴湯米，「他工作的時間非常長，而且很顯然虐待都是發生在他不在家的時候」。

▼佛州發生殘忍虐童案。（圖／示意圖／視覺中國）

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