倫敦50孩童罹患「類川崎氏病」　14歲男童死後確診新冠肺炎

▲倫敦有50童罹患與新冠肺炎有關的神祕疾病。（示意圖／pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

英國伊夫莉娜·倫敦兒童醫院（Evelina London Children's Hospital）收治了50名類川崎氏病（Kawasaki disease），及新冠肺炎相關疾病的孩童，其中一名14歲男童於日前病逝，並且被驗出新冠肺炎呈陽性。

綜合外媒報導，根據男童的醫療團隊發表於《刺胳針》（The Lancet）醫學期刊中指出，男童於今年4月已在醫院接受10天的療程，並且在加護病房住了6天，但最後仍不幸過世，死後醫院對其進行新冠病毒檢驗，結果呈現陽性。

伊芙琳娜兒童醫院醫學主任漢娜（Sara Hanna）表示，醫院已收治了50名「相同症狀」的孩童，其中一半都已經出院，罹患該病的病人住院時間比較長，甚至長達3周，大多數的病患都需要呼吸器，少數則是重症照護。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）也曾表示，許多專家也緊急調查孩童身上的併發症，因為這種狀況很少見。醫療小組的報告中也指出，年紀最小的病例是4歲；而其中6人是非裔，5個是男童。

川崎病（Kawasaki disease）是一種罕見的炎症性疾病，可引起全身血管發炎或腫脹，目前不清楚是什麼原因導致川崎病；超過80％的兒童年齡小於5歲。川崎病會持續 5 天以上不明原因的高燒，雙眼眼白充血，但無分泌物，唇部充血發紅、乾燥龜裂、出血結痂、黏膜充血、疼痛、進食困難、舌頭表面有草莓舌變化，川崎疾病休克綜合症是一種罕見形式。