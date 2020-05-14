大放寬！日本今晚解除39縣緊急狀態　東京、大阪等8地區下周評估

▲日本民眾維持社交距離。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

日本放送協會（NHK）報導，日本打算今（14）日宣布解除39縣的緊急狀態，至於包含東京、大阪等的8個疫情較嚴重的縣，則會繼續維持原本的狀態。該國首相安倍晉三預計當地時間下午6時（台灣時間下午5時）召開記者會，政府還會公布解封與恢復緊急狀態的標準，一周後再進行另一場相關評估。

綜合日媒與《路透社》報導，日本預計14日解除全國47個縣中39縣的緊急狀態，至於疫情嚴重的東京等則還不會解封，除非見到傳染的情況受到明顯控制，另外，大阪也不會提早放寬，不過大阪知事已宣布逐步取消對餐廳、酒吧等的限制。安倍今日傍晚召開記者會時，則還會公布相關的標準。

日本緊急事態宣言原先延長至31日，據了解，有望解禁的39縣包括非特定警戒地區的34縣，以及雖被列入特定警戒地區但疫情較趨緩的5縣，分別是茨城、石川、 岐阜、愛知及福岡。13個「特定警戒都道府縣」總共包括東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣、福岡縣、北海道、茨城縣、石川縣、岐阜縣、愛知縣及京都府。

▲安倍晉三也陷入「救經濟」的呼聲。（圖／路透）



另據《共同社》報導，日本經濟再生大臣西村康稔透過諮詢委員會會議證實，將對13個「特定警戒都道府縣」中的5個縣，以及非特定警戒的34個縣為對象，宣布解除緊急狀態。

作為世界第三大經濟體的日本上月宣布全國緊急事態，敦促民眾減少「80%」人與人之間的接觸，希望藉此控制新冠肺炎（COVID-19）疫情，減緩醫療人員的壓力。安倍政府曾表示，將於5月中旬重新評估情勢。

就跟世界其他的領袖一樣，安倍面臨著相同的壓力，試圖在挽救受疫情衝擊的經濟與抗疫之間力求平衡。政府本周說明，會在疫情顧問小組增加4名經濟領域的學者，尋求他們的意見。

截至今日上午10時，日本總共報告1.6萬例確診、697人死亡。疫情嚴重的東京至今只進行5萬次檢驗，其中約5000件結果呈陽性，醫療人員仍面臨龐大壓力。