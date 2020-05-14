美中協定墨水還沒乾　川普怒轟中國「100個貿易協議」都無法改變疫情

▲美國總統川普在疫情方面把矛頭對準中國。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普13日在推特寫道，美中才達成了偉大的貿易協議，然而紙上的墨水都還沒乾，全球就受到疫情打擊，就算100個貿易協議都無法帶來改變。

美國成為新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的國家，截至14日上午總共報告139萬例確診、8.4萬人死亡。尋求2020連任的川普面臨龐大壓力，近來他也多次開嗆中國初期隱匿疫情。

川普13日還寫道，正如他長期以來所說，與中國交涉是一件「非常昂貴」的事情，美中剛達成貿易協議，結果來自中國的疫情就打擊全球，100個貿易協議都無法彌補損失，以及那些無辜逝去的性命。

As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2020

CNBC報導，還不清楚川普指的，與中國打交道「非常昂貴」所說的是誰；白宮則拒絕回應此事。回到1月，美中簽署第一階段貿易協議，直到本月7日，美方貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）還與中國國務院副總理劉鶴通話，討論雙方經貿議題，

如今，川普卻揚言100個協議也無法彌補損失。他11日還與勞工部長斯卡利亞（Eugene Scalia）指示聯邦退休儲蓄投資委員會，停止投資中國企業的計畫。此前，多名共和黨籍參議員則提案警告，北京若無法對疫情負起全部的責任，可能面臨美方祭出的制裁。

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