美中協定墨水還沒乾　川普怒轟中國「100個貿易協議」都無法改變疫情

▲美國總統川普在疫情方面把矛頭對準中國。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

美國總統川普13日在推特寫道,美中才達成了偉大的貿易協議,然而紙上的墨水都還沒乾,全球就受到疫情打擊,就算100個貿易協議都無法帶來改變。

美國成為新冠肺炎(COVID-19)疫情最嚴重的國家,截至14日上午總共報告139萬例確診、8.4萬人死亡。尋求2020連任的川普面臨龐大壓力,近來他也多次開嗆中國初期隱匿疫情。

川普13日還寫道,正如他長期以來所說,與中國交涉是一件「非常昂貴」的事情,美中剛達成貿易協議,結果來自中國的疫情就打擊全球,100個貿易協議都無法彌補損失,以及那些無辜逝去的性命。

As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost!