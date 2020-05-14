墨西哥「甲醇中毒」70死！　葬禮用假酒23人慘喪命

▲墨西哥發生多起甲醇中毒死亡案件，與封城禁賣酒有關。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳孟臻／綜合報導

墨西哥因應新冠肺炎疫情，實施封城措施防堵擴散。從4月底開始，至少有70人因甲醇中毒死亡，恐與封城期間，政府下令禁賣啤酒與其他酒類有關。

奇孔庫奧特拉（Chiconcuautla）屬於墨西哥中央的普埃布拉州（Puebla），日前舉辦葬禮，卻發生集體甲醇中毒事件，數十人出現嘔吐等不適症狀，緊急送醫後仍造成至少23死的慘案。當地州政府表示，目前已關閉販售可疑酒類的店家，扣留約200公升的酒。

在墨西哥城南方的莫雷洛斯州（Morelos）內的一座小村莊，也發生15死中毒案件，受害者包含14位男性與1位女性，調查員目前已帶回4桶各為20公升的酒，這些酒外部都沒有貼任何的標籤說明成分。

當地媒體報導，上個月底在哈利斯科州（Jalisco），25人喝了便宜的甘蔗酒後死亡；猶加敦（Yucatán）小城鎮也發生7人死亡的甲醇中毒案件，但媒體想瞭解更多細節，卻得不到當地政府的任何回應。

根據《衛報》報導，目前尚未釐清這些中毒案是否跟疫情封城有關。一個多月前，墨西哥當局將生產啤酒定調為「非必要活動」，下令暫停生產，是否因此導致民眾因為買不到合法酒，只能轉而購買摻了甲醇的假酒，或是因為疫情影響經濟狀況，迫使民眾購買較便宜的私釀酒，目前有關當局都沒有更進一步出面說明。

因甲醇較容易取得且便宜，不肖商人為了降低成本，會偷偷添加甲醇。甲醇無色，有類似乙醇（飲用酒）的氣味，但不可飲用，若不慎喝入用在人體會轉化成甲醛、甲酸，其毒性會造成人體中毒，症狀包含胸口痛、反胃、換氣過度、失明，最嚴重會昏迷死亡。

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