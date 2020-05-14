快訊／安倍宣布：日本39縣正式解禁！　東京都「確診破5千」維持緊急狀態

▲ 上班尖峰時段的日本地鐵人潮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本4月初針對新冠疫情嚴重的行政區發布「緊急事態宣言」，接著將範圍擴大到全境47個都道府縣，5月初宣布延長至本月底。如今眼看疫情漸趨穩定，首相安倍晉三14日下午召開記者會宣布，除東京、大阪等8個都道府縣以外的39縣正式解除緊急狀態。

根據NHK報導，日本經濟再生大臣西村康稔稍早在眾議院議院運營委員會上報告，上午召開諮詢委員會會議，聽取專家意見，判斷現階段解除39縣緊急狀態的政府方針是妥當的。

西村說明，非特定警戒區的34縣及特定警戒區內的茨城、石川、 岐阜、愛知及福岡5縣疫情已經回到3月中感染擴大以前的狀況，新增確診數偏低，觀察醫療系統狀況後判斷，可以解除緊急狀態，也會盡快調查愛媛縣爆發的群聚感染事件，查名感染途徑後再向大眾報告。

至於北海道、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、京都、兵庫等8個都道府縣，考慮到每天仍有一定數量的新增個案、都市傳播風險較高等因素，不屬於此次解封對象，將在1週後的21日重新評估。

日本截至14日午夜累計1萬6103人染疫，疫情最嚴重的東京都有4997例，大阪府則有1762例。東京都知事小池百合子稍早透露，都內14日新增約30起確診病例，使得東京累計確診人數突破5000。

另一方面，災情僅次於東京都的大阪府5日率先公布不再要求減少外出、企業恢復辦公的「大阪模式」，8日起若能連續7天達成3大條件，將自行宣布解封，14日確認達成，將調整政策使劇場、電影院、大學等教育設施、博物館、圖書及商業設施不再歇業，包括佔地1000平方公尺以下的娛樂場所，於16日起陸續恢復營業。

►大放寬！日本今晚解除39縣緊急狀態 東京、大阪等8地區下周評估

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