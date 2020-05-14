川普不信「死亡人數高達8萬」！佛奇持反對意見　白宮與CDC分歧漸深

▲ 傳染病研究院主任佛奇與總統川普。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）在美國造成143萬人染疫，奪走8.5萬條性命。美國知情官員披露，白宮內部對死亡人數的質疑聲音逐漸升起。總統川普（Donald Trump）也正和助手討論，用以確認死亡率及預測死亡人數的數據是否可靠，使得白宮和疾病管制與預防中心（CDC）分歧加大。

知情人士向CNN透露，隨著全美死亡人數增幅緩和，川普和一些助手開始討論，此前是否過於高估死亡人數。國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇則指出，事實可能正好相反，也就是死亡人數被低估了，因為許多人在未就醫的狀況下在家中死亡。

白宮西廂內部官員對CDC的數字一直存疑，認為這些數據可能不夠即時或有誤差。在白宮工作小組會議上，也有高級官員對CDC如何收集及追蹤數據提出質疑。

這代表川普和支持者開始審查來自政府的數據，質疑死亡人數、懷疑預測模型、捨棄建議和醫學專家，就連廣受民眾信任的專家都遭受懷疑眼光，加劇白宮與CDC的不信。在這場數十年來最嚴重的公衛危機中，美國CDC基本上被邊緣化。

CDC上月發布新的指導方針指出，在無法明確判斷患者死因的狀況下，在死亡證明書上寫「『可能』或『推定』死於新冠肺炎」是可被接受的。這項方針公布後，紐約市又通報3700起死亡個案，似乎讓川普感到憤怒。

川普疑似暗指紐約市計入其他疾病的死亡個案，虛報新冠肺炎死亡人數，「他們說心臟病是因此（新冠肺炎）引起，而不是稱之為心臟病。」但他隨後又放棄這項說法，改稱美國的死亡人數非常準確。

政府抗疫人員則指出，美國死亡人數被低估。佛奇12日表示，他和許多公衛專家認為，死亡人數比目前通報的8萬人還要高，「我們大多數人都覺得，死亡人數可能高於這個數字。考慮到目前的狀況，尤其是紐約市，他們的醫療體系面臨嚴峻挑戰，可能有些在家中死亡的人確實患有新冠肺炎，但沒有被列入統計，因為他們從未就醫。」

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