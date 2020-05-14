中颱黃蜂達到「快速增強」定義　CNN：將以4級颶風威力挾大雨襲菲

▲ 中央氣象局預測黃蜂颱風路徑。（圖／中央氣象局）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020年第一號颱風「黃蜂」（Vongfong）12日晚間形成，13日增強為中颱，正往菲律賓前進。美國有線電視新聞網（CNN）報導，黃蜂風力在24小時內從每小時95公里的溫和熱帶風暴增強至相當於颶風的強度，最大持續風速達到每小時195公里，且還在持續增強。

美國颶風研究中心的「快速增強」（Rapid Intensification）代表熱帶氣旋持續風速在24小時內增加55公里，而黃蜂颱風輕易滿足此一定義。CNN指出，由於海水表面溫度極高，每年都有許多風暴在此區域快速增強。但黃蜂是2020年太平洋颱風季第1個被命名的颱風，威力相當於薩菲爾-辛普森颶風風力等級（Saffir–Simpson scale）的3至4級颶風，即將襲擊菲律賓。

天氣模型此前在預測黃蜂強度上遇到困難，部分原因是黃蜂的規模較小。但如今它增強的速度如此之快，靠近海岸時勢必帶來大規模降雨。CNN氣象學專家薩德（Tom Sater）表示，「非常強的降雨、破壞性的強風和強勁的風暴潮都是這場風暴令人關注的主因。」

薩德指出，值得慶幸的是，由於風暴較小，強勁的風力僅從中心向外延伸約25公里。破壞性的強風只會發生在風暴的直接路徑上，暴雨則會帶來更廣泛的影響。維薩亞斯群島、比科爾地區到呂宋島北部都可能出現100到250毫米的降雨。

CNN預測，黃蜂將於14日經過薩馬省近海，當地時間晚間在黎牙實比市以北的比科爾首次登陸，接著維持大部分強度，15日晚間進入呂宋島東北部。薩德分析，風暴中心也可能停留在近海。雖然機會並不大，但黃蜂若東偏50公里，就能把最危險的大風和風暴潮擋在海上。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。