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歐美3國「兒童血管發炎症」破200例　4死都染新冠肺炎

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▲歐美爆發「兒童血管發炎症」，美國調查與新冠肺炎的關連。（圖／路透）

▲歐美爆發「兒童血管發炎症」，美國調查與新冠肺炎的關連。（示意圖，與本文無關／路透）

記者吳孟臻／綜合報導

歐美近期出現多名「兒童血管發炎」的罕見病例，美國紐約州有上百名的病患，其中3人死亡；倫敦也有百名案例，1人去世，此疾病與川崎氏病（Kawasaki disease）的症狀類似，且病逝的4人新冠肺炎檢測都是陽性，目前美國正調查兩者之間是否有關連。

●義大利

義大利醫院指出，近期發生在兒童身上的罕見發炎狀況暴增30倍，其中80%的病患新冠肺炎檢測陽性。

倫巴底在最近5年共有19名兒童因為有川崎氏病癥狀送醫，但在2020年2月18日至4月20日短短2個月之間，就出現10名病童，根據統計，這兩個月間的新病患年紀比前5年來得大，前者平均7.5歲，後者3歲。

病患症狀包含全身長皮疹、手腳腫脹，而且其中8人確診新冠肺炎，6人有心臟方面的嚴重併發症，5人有中毒性休克綜合症。研究員表示，這顯示神秘症狀的出現與新冠肺炎有極大關係。

●英國倫敦

英國出現多達百名病例，依芙莉娜倫敦兒童醫院（Evelina London Children's Hospital）收治50名病童，其中一名14歲男童接受10天的治療，住在加護病房6天，不幸仍病逝，死後檢驗出身上有新冠病毒。

醫院醫學主任漢娜（Sara Hanna）表示，其中一半的患者已經出院，7名需要呼吸器，少數需要重症照護。醫療小組的報告中指出，年紀最小的病例是4歲，其中6人是非裔，5個是男童。

●美國紐約

美國有15州出現案例，其中紐約州病例數最多。紐約州102名案例中，3人死亡，分別是5歲、7歲的男童，以及18歲的女性。

102例中，60%的病患確診新冠肺炎，70%收治在加護病房，20%需要插管治療；23%的患者只有5歲以下，29%是介於5到9歲的兒童，28%集中在10到14歲。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）週三（13日）表示，15州正在調查兒童罕見血管發炎綜合症，以及它與新冠病毒之間的關連。

目前並不清楚觸發川崎氏病的關鍵原因，推測是免疫系統對感染的過度反應。

川崎氏病（Kawasaki Disease）是一種全身血管發炎的疾病，患者年紀多在5歲以下，症狀包含發燒、頸部淋巴結腫大、紅眼、喉嚨痛和腹瀉，生殖器、嘴唇、手掌或腳底長出皮疹，目前感染原因不明，也無法預防，可能引起心臟動脈方面的合併症。

 
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