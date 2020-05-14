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習近平電話承諾訪韓！大讚韓國「好鄰居」...文在寅：中國是防疫典範

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▲中國國家主席習近平、南韓總統文在寅。（圖／路透社）

▲習近平13日晚間主動致電文在寅。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅13日晚間9時和中國國家主席習近平通電話，兩人對談約34分鐘。習近平誇讚南韓在防疫上「風雨同舟」，幫助中國甚多，是真金不換的「好鄰居」，期許能在良好關係上建立相互防疫機制；文在寅則誇中國是世界防疫楷模，期待習近平年底前訪韓。

《韓聯社》援引青瓦臺發言人康珉碩（강민석）的書面報告表示，韓中兩國先前早就為習近平今年上半年的訪韓做準備，然而因新冠肺炎影響下，兩國只能先忙於抗疫工作。習近平在電話中允諾，今年內訪韓的堅定意志絕不改變；而文在寅期盼，習近平能成為改善兩韓關係的橋梁，督促北韓當局能在防疫上和南韓合作。

《新華社》則指出，習近平主動向文在寅通電話，不過並未提到是否承諾年內訪韓。報導指稱，習近平稱讚中韓兩國在防疫上頗具成效，雙方守望相助、風雨同舟，詮釋「好鄰居金不換」的道理，為全球抗疫累積有益經驗、樹立典範。習近平承諾，中國願同南韓合作研發藥物、疫苗，除支持世界衛生組織（WHO）發揮應有作用，更在聯合國、20國集團（G20）、東協、中日韓三國等多邊框架下加強溝通與協調，完成國際抗疫工作。

文在寅讚許，在習近平的領導下，中國抗擊新冠肺炎取得明顯成效。他表示，韓中兩國在對抗疫情的思路與舉措相似，特別是5月1日率先開通「快捷通道」（기업인 신속통로제），允許企業界人士在篩檢結果為陰性下，入境中國後能免除義務隔離，在經濟活動與抗疫上取得平衡。

《韓聯社》表示，三星電子、三星顯示、三星SDI等旗下215名員工即透過快捷通道在本月10日抵達天津，13日正式投入當地工作。

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