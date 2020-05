歐洲百位議員致函歐盟各國　籲世衛邀陳時中與會

▲百名議員呼籲WHO邀請衛生福利部長陳時中與會。(圖/指揮中心提供)

文/中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電

第73屆世界衛生大會(WHA)將舉行,歐洲議會和歐盟國會議員100多人近日連名致函歐盟27個會員國衛生部長,呼籲世界衛生組織(WHO)邀請台灣的衛生福利部長陳時中與會。

世界衛生大會將於18日召開,世界衛生組織未對台灣發出邀請函,且於11日表示由於會員國缺乏政治共識,因此世界衛生組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)「無此授權」對台灣發出WHA邀請函。

中華民國長期受世界衛生組織歧視與不公平待遇,引起國際關注,代表歐洲民意的歐洲議會102位跨黨團議員、及4位德國議員近日連署致函歐洲聯盟(EU)27個會員國衛生部長,表達台灣應該受邀與會。

這封公開連署信表示,冠狀病毒危機議題將成為今年世界衛生大會視訊會議主軸,由於新型冠狀病毒超越邊界、國家及意識型態,全世界需要分享所有資訊及專業,以有效對抗大流行。

連署信籲請歐盟各會員國衛生部長,堅定要求WHO以2009年至2016年的方式邀請台灣以觀察員身分參與WHA。另說明儘管台灣鄰近病毒源頭,但政府成功抑制病毒擴散。

