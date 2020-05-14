歐洲百位議員致函歐盟各國　籲世衛邀陳時中與會

▲百名議員呼籲WHO邀請衛生福利部長陳時中與會。（圖／指揮中心提供）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電

第73屆世界衛生大會（WHA）將舉行，歐洲議會和歐盟國會議員100多人近日連名致函歐盟27個會員國衛生部長，呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣的衛生福利部長陳時中與會。

世界衛生大會將於18日召開，世界衛生組織未對台灣發出邀請函，且於11日表示由於會員國缺乏政治共識，因此世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）「無此授權」對台灣發出WHA邀請函。

中華民國長期受世界衛生組織歧視與不公平待遇，引起國際關注，代表歐洲民意的歐洲議會102位跨黨團議員、及4位德國議員近日連署致函歐洲聯盟（EU）27個會員國衛生部長，表達台灣應該受邀與會。

這封公開連署信表示，冠狀病毒危機議題將成為今年世界衛生大會視訊會議主軸，由於新型冠狀病毒超越邊界、國家及意識型態，全世界需要分享所有資訊及專業，以有效對抗大流行。

連署信籲請歐盟各會員國衛生部長，堅定要求WHO以2009年至2016年的方式邀請台灣以觀察員身分參與WHA。另說明儘管台灣鄰近病毒源頭，但政府成功抑制病毒擴散。

More than 100 #parliamentarians from EP and from national parliaments call upon EU #health ministers to support push for #Taiwan's observer status in the #WHO. https://t.co/5c6IjG8jaX — Reinhard Bütikofer (@bueti) May 13, 2020

信中強調，美國、加拿大、澳洲及紐西蘭已正式採取立場，呼籲回歸2009年至2016年的以觀察員身分參與的模式。議員們呼籲邀請陳時中以觀察員身分出席，分享台灣因應冠狀病毒大流行的成功經驗，也希望世界衛生組織促進協助出適當可實行的安排，使台灣可參與世界衛生組織全部的會議、機制及活動。

連署信由歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）及曾任愛沙尼亞外交部長的歐洲議員白艾特（Urmas Paet）在5月12日共同發起，2天內獲得歐洲議會人民黨團、社會黨團、復興歐洲黨團、綠黨黨團及保守黨團等跨黨團響應，參與連署的也包括友台小組3位副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）、羅培茲（Juan Fernando Lopez Aguilar）里克（Dominique Riquet）。

連署的歐洲議員中曾擔任重要職務者包括愛沙尼亞前總理恩席普（Andrus Ansip）、法國前歐洲事務部長洛瓦索（Nathalie Loiseau）、波蘭前外長瓦斯其克夫斯基（Witold Waszczykowski）及歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）等。