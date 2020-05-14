　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CIA文件曝光！指控中國「施壓WHO」延遲疫情示警　一邊囤醫療物資

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲美國《新聞周刊》（Ｎewsweek）取得美國中央情報局（CIA）內部文件報導指出，中國施壓WHO同時囤積醫療物資。圖為北京首都國際機場。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

紐約《新聞周刊》（Ｎewsweek）取得內部文件報導指出，美國中央情報局（CIA）認為，中國1月時一邊施壓世界衛生組織（WHO），試圖阻止或延遲宣布「國際公衛緊急事件」（PHEIC），一邊在全球各地收購、囤積個人防護設備，內容獲情報官員證實。但是，中國外交部與WHO都反駁了中方介入施壓的指控。

根據文件，CIA認為，中國1月時威脅WHO，如果宣布「國際公衛緊急事件」就會停止合作調查疫情，試圖藉此阻止發布疫情示警，但卻同時在世界各地採購、囤積醫療物資。文件中引述中國海關總署數據指出，北京1月24至2月29日期間進口25億件個人防護設備，包括超過20億個口罩。

▲▼ 武漢衛生部門報告首例武漢肺炎死亡病例。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國去年12月31日首度向WHO通報新冠肺炎，疫情爆發以來，頻頻被外界指控隱匿疫情。（示意圖／達志影像／美聯社）

《明鏡周刊》上周根據一份情報評估報導，中國國家主席習近平1月21日親自對於WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）施壓。《新聞周刊》則寫道，上述德媒報導與CIA文件的時間線以及另一份美國國土安全部的分析相互吻合，都指向中國1月隱匿疫情資訊，同時在世界各地囤積醫療物資。

2名美國情報官員向《新聞周刊》證實CIA文件內容，但他們也表示，無法說明習近平是否涉入施壓WHO。中國外交部11日在記者會上回應《明鏡周刊》的報導，「中國領導人在1月21日時甚至沒和WHO負責人進行這樣的一次通話。」美國CIA目前則尚未對此發表評論。

▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲WHO反駁中方施壓的指控。圖為WHO瑞士日內瓦總部。（圖／路透社）

WHO發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）表示，該機構一直以來都按照規範，參考科學公衛獨立專家的建議行事，「我們對於會員國的特定討論不會發表評論……譚德塞博士1月20、21或者22日沒有與習主席聯絡，他的資深團隊1月28日在北京與習主席見面。國際公衛緊急事件的議題在那一場會議上也沒有被提及」，正面否認習近平涉入的指控。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
ET快訊
快訊／李來希遭國民黨停權　6月召開考紀會將開除黨籍
直擊／鐵工妻墜樓…韓賜村趕赴醫院　家屬怒吼：她流好多血你知道
米砂分手小3歲排球男友　曝「380秒多人運動片」4女滾床單
元斌42歲長這樣你敢信！　「驚人近況」曝光…網傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠肺炎頻冒新症狀…影響「遍及全身」！血栓、器官衰竭都入列

中颱黃蜂「高危險期」時間曝光！賈新興：中南部要留意

26歲狠媽刺殺3歲兒…放任「屍體在家腐爛」！親戚上門拜訪崩潰

新加坡破2.4萬例…東南亞最多　防疫官員：2萬移工月底康復「準備復工」

阿富汗婦產科恐攻…釀14死「包括2嬰兒」！蓬佩奧：純粹邪惡的行為

棺材下葬前…死者「突揮手」輕摸玻璃窗！網友嚇歪瘋傳「活埋」陰謀論

美國若太快解禁「釀更多死亡與經濟損失」　佛奇警告：面臨嚴重後果

病毒強襲…確診連環爆！川普經濟顧問：在「白宮辦公」有風險

印媒籲新德里「支持台灣參加WHA」：是世衛重要改革內容！

義大利開放參加喪禮、德國頻爆群聚感染！歐洲各國「解封現況」一次看

留學正妹返台確診新冠肺炎！ 曝診斷→隔離過程「感激台灣醫療」

4貼載孩趕上學車禍！母腦震盪　8歲姐安撫弟妹：媽媽會好起來

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

可憐小貓待路邊...淚汪汪求收編！　回家後「大叔饋坐」笑翻萬人：你誰

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

女兒撞見爸媽在房裡嘿嘿嚇傻眼 急喊「我要搬出去」...對話笑翻網

飆過頭！小客車急剎衝撞國光客運　自體迴旋1圈半...3人竟棄車落跑！

從卡通走出來！混血狗激像史努比 黑色大垂耳～網友萌翻：想抱抱牠

李來希嗆把小燈泡頭顱踢到高雄　王婉諭哽咽：踩人傷痛非常惡意

狠男分屍女友「可教化」無期徒刑　被害家屬怒：一定要讓他判死！

倫敦50孩童罹患「類川崎氏病」　14歲男童死後確診新冠肺炎

懷孕女移工走到半路突然生子　「只休息2小時」狂走150公里回到家

中颱黃蜂達到「快速增強」定義　CNN：將以4級颶風威力挾大雨襲菲

大放寬！日本今晚解除39縣緊急狀態　東京、大阪等8地區下周評估

CIA文件曝光！指控中國「施壓WHO」延遲疫情示警　一邊囤醫療物資

新冠肺炎頻冒新症狀…影響「遍及全身」！血栓、器官衰竭都入列

歐洲百位議員致函歐盟各國　籲世衛邀陳時中與會

2新生兒遭射殺！阿富汗假警察醫院扔手榴彈「戰爭攻擊」　新手媽、護士24死

印度推1.2兆紓困方案救中小企業　承諾本土合約排除外商競爭

12公尺管狀物突墜落！　陸「長征五號B」殘骸疑擊中象牙海岸

金喜愛殺進小三家攤牌、激情睡前夫！回顧《夫婦》8大衝擊名場面

台南男自稱臨時工申請紓困　公所一查「利息收入6位數」存款起碼千萬元

四歲以下幼幼口罩來了！經濟部：下周一起開放超商網購

快訊／李來希遭國民黨停權　6月召開考紀會將開除黨籍

繼續降息抵抗疫情衝擊？　央行總裁楊金龍：最重要是帶動消費、降息意義不大

等太久抓狂！男「拿安全帽海K」電信行女員工　檢方起訴2條罪

快訊／李來希扯小燈泡不道歉　侯友宜痛批：二度刺傷被害者

中職／兄弟挑戰首支隊史3萬安紀錄　今天火力發揮可達標

2惡煞持槍洗劫屈臣氏18萬　束帶綑3店員貼心提醒：10分後才能報案

解放軍今起渤海實彈演習！　陸專家：台獨越線時「武力解決」台灣問題

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

國際熱門新聞

台裔美籍女機師印尼墜機亡！載試劑失事葬身12m湖底

WHO官員：新冠病毒將像愛滋可能「永不消失」

譚德塞無權邀請台灣　美國務院打臉

道瓊重挫516點！Fed主席、華爾街抄底王都警告

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

百人拍裸照　名攝影師：記錄獨特的時刻

陸「長征五號B」殘骸疑擊中象牙海岸

日外相：台灣無法入WHO是中國問題

非洲全體淪陷　賴索托通報首例確診

N號房GodGod坦承出借17歲「性奴」！

國際網紅自發拍台灣抗疫片　觀看破1800萬

美當局示警　中國企圖竊取新冠肺炎疫苗研究

全球433萬人確診！美再增3萬例　俄連11天破萬增長

轟趴太吵　鄰居「丟手榴」炸庭院14傷

更多熱門

相關新聞

只有8門市領得到！餅乾名店「戴口罩就送咖啡」

只有8門市領得到！餅乾名店「戴口罩就送咖啡」

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，但台灣防疫有成，已連續31天無新增本土病例，也陸續開放相關防疫措施解禁。為響應指揮中心防疫新生活運動，手工餅乾名店Aunt Stella詩特莉推出1日限定「罩顧台灣，啡你不可」活動，只要戴者口罩就可免費外帶1杯美式咖啡，總共送出限量3000杯，慰勞努力防疫的民眾。

江啟臣／台灣成功參與世衛的關鍵

江啟臣／台灣成功參與世衛的關鍵

日本今晚解除39縣緊急狀態　熱門地區再等等

日本今晚解除39縣緊急狀態　熱門地區再等等

日增3本土　陸增派專家組赴吉林

日增3本土　陸增派專家組赴吉林

武漢全城大篩檢啟動！老舊、居住密集社區優先

武漢全城大篩檢啟動！老舊、居住密集社區優先

關鍵字：

中央情報局CIA明鏡周刊新聞周刊中國德國世界疫情新冠肺炎世界衛生組織WHO

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

惹怒黃安「丟臉黃家人」　黃秋生：我根本不姓黃

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

滴妹飲料店開幕4天突宣布「休息了」！公開超狂營業額

韓賜村撞斃騎士…死者妻今自住家墜樓

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

街頭實驗幫助韓粉正義哥　驚傳車禍過世

「最危險逃犯」藏北台　妹子倒貼爽過7年

即／8歲女童14樓墜1樓！奇蹟生還

獨／Amy曝「女F4」3年解散內幕！

蔡阿嘎揭YouTuber困境…苦笑：業績收入直接掉8成

30K小資女月存1萬8　35歲買房不難

雞排妹「砲友宣言」被起底！11任精彩情史曝光

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

顏清標次子正妹妻　5年前往事又被重提

更多

最夯影音

更多
留學正妹返台確診新冠肺炎！ 曝診斷→隔離過程「感激台灣醫療」

留學正妹返台確診新冠肺炎！ 曝診斷→隔離過程「感激台灣醫療」
4貼載孩趕上學車禍！母腦震盪　8歲姐安撫弟妹：媽媽會好起來

4貼載孩趕上學車禍！母腦震盪　8歲姐安撫弟妹：媽媽會好起來

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

可憐小貓待路邊...淚汪汪求收編！　回家後「大叔饋坐」笑翻萬人：你誰

可憐小貓待路邊...淚汪汪求收編！　回家後「大叔饋坐」笑翻萬人：你誰

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面