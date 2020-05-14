CIA文件曝光！指控中國「施壓WHO」延遲疫情示警　一邊囤醫療物資

▲美國《新聞周刊》（Ｎewsweek）取得美國中央情報局（CIA）內部文件報導指出，中國施壓WHO同時囤積醫療物資。圖為北京首都國際機場。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

紐約《新聞周刊》（Ｎewsweek）取得內部文件報導指出，美國中央情報局（CIA）認為，中國1月時一邊施壓世界衛生組織（WHO），試圖阻止或延遲宣布「國際公衛緊急事件」（PHEIC），一邊在全球各地收購、囤積個人防護設備，內容獲情報官員證實。但是，中國外交部與WHO都反駁了中方介入施壓的指控。

根據文件，CIA認為，中國1月時威脅WHO，如果宣布「國際公衛緊急事件」就會停止合作調查疫情，試圖藉此阻止發布疫情示警，但卻同時在世界各地採購、囤積醫療物資。文件中引述中國海關總署數據指出，北京1月24至2月29日期間進口25億件個人防護設備，包括超過20億個口罩。

▲中國去年12月31日首度向WHO通報新冠肺炎，疫情爆發以來，頻頻被外界指控隱匿疫情。（示意圖／達志影像／美聯社）

《明鏡周刊》上周根據一份情報評估報導，中國國家主席習近平1月21日親自對於WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）施壓。《新聞周刊》則寫道，上述德媒報導與CIA文件的時間線以及另一份美國國土安全部的分析相互吻合，都指向中國1月隱匿疫情資訊，同時在世界各地囤積醫療物資。

2名美國情報官員向《新聞周刊》證實CIA文件內容，但他們也表示，無法說明習近平是否涉入施壓WHO。中國外交部11日在記者會上回應《明鏡周刊》的報導，「中國領導人在1月21日時甚至沒和WHO負責人進行這樣的一次通話。」美國CIA目前則尚未對此發表評論。

▲WHO反駁中方施壓的指控。圖為WHO瑞士日內瓦總部。（圖／路透社）



WHO發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）表示，該機構一直以來都按照規範，參考科學公衛獨立專家的建議行事，「我們對於會員國的特定討論不會發表評論……譚德塞博士1月20、21或者22日沒有與習主席聯絡，他的資深團隊1月28日在北京與習主席見面。國際公衛緊急事件的議題在那一場會議上也沒有被提及」，正面否認習近平涉入的指控。

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