印度推1.2兆紓困方案救中小企業　承諾本土合約排除外商競爭

▲印度鬆綁部分禁令後，手機裝配廠員工回到工廠上班，全程配戴口罩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度政府宣布，將祭出超過400億美元（約新台幣1.2兆元）的紓困方案，幫助中小企業度過疫情衝擊，並公布實際施行細節。截至台灣時間14日上午6點30分，印度累計7萬8055例確診、2551死、2萬6400人病癒。

CNN報導，印度經濟部長希薩拉嫚（Nirmala Sitharaman）指出，政府提出的400億美元紓困方案中，大部分將會用作提供免抵押貸款，期限至10月31日前。她也表示為了幫助本土產業，政府將會禁止外商投標總值2650萬美元的各項合約。

希薩拉嫚表示，透過屏除外商競爭，將能夠減輕本土產業在國內合約取得上的困難程度，從而達到幫助企業度過疫情衝擊的危機。





▲印度總理莫迪預料近日宣布下一階段解封細節。（圖／路透）

印度總理莫迪（Narendra Modi）3月史無前例地宣布，全國進入封鎖狀態，為期3個禮拜。印度13億人口除了醫護相關人員、超市業者及各種必需品服務業，其餘都要進行居家禁足。

印度全國封鎖令至今已延長數次，如今進入到第3階段，部分禁令鬆綁，並讓建築工地和私人辦公室先進行有限度重啟營運，直到本周日（17日）。18日開始會進入下一個階段，政府將會做出更寬限度的解封，莫迪將於這幾天宣布細節。