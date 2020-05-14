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2新生兒遭射殺！阿富汗假警察醫院扔手榴彈「戰爭攻擊」　新手媽、護士24死

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▲▼阿富汗數名槍手闖入醫院，扔手榴彈再瘋狂掃射「無差別攻擊」，造成24人死亡，包括2名新生兒。（圖／路透）

▲警方及安全部隊和多名槍手駁火數小時後，懷裡抱著婦科醫院裡救出的新生兒。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣時間周三（13日），阿富汗數名槍手闖入首都喀布爾（Kabul） 西區的婦產科醫院，投擲手榴彈和開槍掃射，並與當地警方駁火數小時，最終殺害24人，包括2名新生兒和他們的媽媽，已經多名護士。

《半島電視台》（ALJAZEERA）報導，達什特巴奇（Dasht-e-Barchi）前身為一貧瘠農業區，後來轉型為住宅區，該區內一間附設100個床位的婦產科醫院，因不明原因遭槍手們闖入，並開槍掃射。

當地警方及安全部隊趕抵現場，數小時後擊退槍手，並封鎖該區域安排超過80名女性和新生兒撤離醫院。警方表示，至少3名槍手偽裝成警察進入醫院，隨即投擲多顆手榴彈，並對著手無寸鐵的護士、產婦、新手媽媽和新生兒開槍。

▼警方盡快封鎖該區，持槍戒護在醫院外頭。（圖／路透）

▲▼阿富汗數名槍手闖入醫院，扔手榴彈再瘋狂掃射「無差別攻擊」，造成24人死亡，包括2名新生兒。（圖／路透）

▲▼阿富汗數名槍手闖入醫院，扔手榴彈再瘋狂掃射「無差別攻擊」，造成24人死亡，包括2名新生兒。（圖／路透）

▲一名男子來到醫院找他的一名女性親屬，拿出手機照片詢問她的下落。（圖／路透）

一名趁亂逃離的兒科醫生接受《法新社》（AFP）訪問時表示，他聽到醫院入口傳來爆炸巨響，所有的醫護和病人都嚇壞了，「裡面完全亂成一團」。

阿富汗內政部提供的照片中，顯示2名新生兒已經死亡，另一張照片記錄下一名女子，躺在醫院地板上斷氣時，懷裡還緊緊抱著她的寶貝。一名護士向路透社證實，該名女子的寶貝最終存活下來，已經被轉移到其他醫院的加護病房。

內政部發言人阿瑞安（ Tareq Arian）表示，3名外國籍病人成功被撤離醫院；他嚴厲斥責槍手行徑，是違背人性和戰爭罪的惡行。當天晚間，數百名父親和家庭成員都來到醫院，他們焦急地想要知道摯愛的家人們，現在到底是否安好，安靜聽一名男子唱名已撤離至其他醫院的病患與產婦名單。

達什特巴奇是哈拉札人聚居的地區，這些什葉派穆斯林過去不斷遭到伊斯蘭國（IS）攻擊和騷擾，包括3月份的一起攻擊。

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