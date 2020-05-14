12公尺管狀物突墜落！　陸「長征五號B」殘骸疑擊中象牙海岸

▲長征五號B運載火箭升空。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

大陸運載火箭「長征五號B」5日晚間6點執行飛行任務，不過部分殘骸自太空中墜落，擊中西非國家象牙海岸的村莊，當地村民發現疑似火箭殘骸的金屬管狀物，長度約有12公尺。

根據國外科技網站The Verge報導，象牙海岸（Cote d'Ivoire）當地媒體指出，象牙海岸村莊Mahounou的村民發現明顯是自空中掉下來的不明金屬管狀物。「長征五號B」的殘骸11日自空中掉落至非洲西岸外海，成了從太空中失控墜落地球的最大人造物體之一。

Reports of a 12-m-long object crashing into the village of Mahounou in Cote d'Ivoire. It's directly on the CZ-5B reentry track, 2100 km downrange from the Space-Track reentry location. Possible that part of the stage could have sliced through the atmo that far (photo: Aminata24) pic.twitter.com/yMuyMFLfsv — Jonathan McDowell (@planet4589) May 12, 2020

報導稱，沒有跡象顯示有人受傷，也沒有具體確認金屬管來自「長征五號B」，不過哈佛天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，當地通報稱大約在火箭飛越上空時，曾傳出音爆巨響、閃光與殘骸墜落，且這個村莊就在「長征五號B」繞地球運行路線上。

對於「長征五號B」運載火箭殘骸疑似落入象牙海岸村莊一事，大陸外交部發言人趙立堅回應稱，「我不瞭解你說的情況，建議你向主管部門詢問。」

▲長征五號B運載火箭升空。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

實際上，中國大陸在5日發射的「長征五B」（長征五乙）火箭的第三級箭體，脫落之後將重返大氣層，由於火箭全長53.7公尺，成為1991年以來重回大氣層的最大物體，也是史上第四大太空碎片。先前預測碎片很可能會掉落在加州外海，讓美軍繃緊神經緊盯火箭動向。不過，美國國防部表示，目前火箭的殘骸已散落於西非茅利塔尼亞（Mauritania）的西海岸海域。