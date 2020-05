12公尺管狀物突墜落！　陸「長征五號B」殘骸疑擊中象牙海岸

▲長征五號B運載火箭升空。(圖/CFP)

記者蔡儀潔/綜合外電報導

大陸運載火箭「長征五號B」5日晚間6點執行飛行任務,不過部分殘骸自太空中墜落,擊中西非國家象牙海岸的村莊,當地村民發現疑似火箭殘骸的金屬管狀物,長度約有12公尺。

根據國外科技網站The Verge報導,象牙海岸(Cote d'Ivoire)當地媒體指出,象牙海岸村莊Mahounou的村民發現明顯是自空中掉下來的不明金屬管狀物。「長征五號B」的殘骸11日自空中掉落至非洲西岸外海,成了從太空中失控墜落地球的最大人造物體之一。

Reports of a 12-m-long object crashing into the village of Mahounou in Cote d'Ivoire. It's directly on the CZ-5B reentry track, 2100 km downrange from the Space-Track reentry location. Possible that part of the stage could have sliced through the atmo that far (photo: Aminata24) pic.twitter.com/yMuyMFLfsv