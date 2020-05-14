新冠肺炎頻冒新症狀…影響「遍及全身」！血栓、器官衰竭都入列

▲醫師發現新冠肺炎不只引發呼吸道症狀，相關症狀影響遍及全身。圖為新冠病毒3D圖片。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

新冠肺炎（Covid-19）疫情擴散全球，已經累計超過434萬人確診，29萬多人染疫死亡，但是除了發燒、肺炎以及急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等典型呼吸道症狀以外，各國醫師也發現各種不尋常症狀，包括血栓、器官衰竭、兒童免疫系統與免疫併發症，影響範圍遍及人體全身。

許多醫師發現，病毒似乎會直接攻擊器官，其中最麻煩的是攻擊血管壁，造成非自然血栓。美國紐約波莫納（Pomona）的血管外科醫師溫格特（Dr. Sean Wengerter）提及一名38歲男性確診者表示，病患並非高危險族群，感染前10天僅輕微咳嗽，未料之後卻發生主動脈阻塞，幸好經快速診斷與外科手術，順利取出血栓。

▲醫師發現新冠肺炎患者出現血栓、器官衰竭等症狀。圖為希臘一間醫院的情況。（圖／路透）



溫格特對於上述症狀感到訝異，也指出這是極度危險的發展，可能導致20％至50%的病患死亡，病毒「正在產生局部發炎反應，導致一些血栓形成事件，這是因為病毒對於動脈本身的直接作用。」許多醫師也通報，年輕患者出現不尋常中風或者肺栓塞（Pulmonary embolism），也就是肺部內發生血栓的現象。

加州錫安山醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）加護病房醫師佛萊德曼（Dr. Oren Friedman）表示，由於血管替每個身體器官供應血液，「如果病毒影響你的血管，那麼你的器官可能會受到損傷。」

佛羅里達大學醫學院急診外科醫師布雷肯里奇（Dr. Scott Brakenridge）提到，某些病例的呼吸能力受到嚴重影響，另一些病例卻與多重系統器官衰竭有關。

▲美國紐約州已經100多名兒童發生血管發炎的症狀，推測與新冠肺炎有關。（圖／達志影像／美聯社）



另外，醫師也發現，新冠病毒可能導致兒童免疫系統反應過度，產生發炎反應，紐約州近日就出現許多兒科多重系統發炎症候群（Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome），症況包括持續發燒、發炎、一個或多重器官功能不佳，類似毒性休克症候群（Toxic Shock）、川崎氏病（Kawasaki Disease），後者涉及中型動脈管壁發炎，可能傷害心臟。

許多患者也通報發生腳趾腫脹呈現紅色或紫色的狀況，被稱為「新冠腳趾」（Covid Toes）。醫師指出，可能與新冠肺炎造成的小型血栓有關。克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的肺科醫師崔．溫貝托（Dr. Humberto Choi ）表示，「這可能是一種皮膚反應，或者腳趾血管中發現的微型或小型小栓所引起」，但通常不會伴隨其他嚴重症狀。

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