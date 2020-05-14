　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠肺炎頻冒新症狀…影響「遍及全身」！血栓、器官衰竭都入列

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲醫師發現新冠肺炎不只引發呼吸道症狀，相關症狀影響遍及全身。圖為新冠病毒3D圖片。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

新冠肺炎（Covid-19）疫情擴散全球，已經累計超過434萬人確診，29萬多人染疫死亡，但是除了發燒、肺炎以及急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等典型呼吸道症狀以外，各國醫師也發現各種不尋常症狀，包括血栓、器官衰竭、兒童免疫系統與免疫併發症，影響範圍遍及人體全身。

許多醫師發現，病毒似乎會直接攻擊器官，其中最麻煩的是攻擊血管壁，造成非自然血栓。美國紐約波莫納（Pomona）的血管外科醫師溫格特（Dr. Sean Wengerter）提及一名38歲男性確診者表示，病患並非高危險族群，感染前10天僅輕微咳嗽，未料之後卻發生主動脈阻塞，幸好經快速診斷與外科手術，順利取出血栓。

▲▼新冠肺炎,希臘。（圖／路透）

▲醫師發現新冠肺炎患者出現血栓、器官衰竭等症狀。圖為希臘一間醫院的情況。（圖／路透）

溫格特對於上述症狀感到訝異，也指出這是極度危險的發展，可能導致20％至50%的病患死亡，病毒「正在產生局部發炎反應，導致一些血栓形成事件，這是因為病毒對於動脈本身的直接作用。」許多醫師也通報，年輕患者出現不尋常中風或者肺栓塞（Pulmonary embolism），也就是肺部內發生血栓的現象。

加州錫安山醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）加護病房醫師佛萊德曼（Dr. Oren Friedman）表示，由於血管替每個身體器官供應血液，「如果病毒影響你的血管，那麼你的器官可能會受到損傷。」

佛羅里達大學醫學院急診外科醫師布雷肯里奇（Dr. Scott Brakenridge）提到，某些病例的呼吸能力受到嚴重影響，另一些病例卻與多重系統器官衰竭有關。

▲▼紐約州餘百童血管發炎，州長推測和新冠肺炎有關。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約州已經100多名兒童發生血管發炎的症狀，推測與新冠肺炎有關。（圖／達志影像／美聯社）

另外，醫師也發現，新冠病毒可能導致兒童免疫系統反應過度，產生發炎反應，紐約州近日就出現許多兒科多重系統發炎症候群（Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome），症況包括持續發燒、發炎、一個或多重器官功能不佳，類似毒性休克症候群（Toxic Shock）、川崎氏病（Kawasaki Disease），後者涉及中型動脈管壁發炎，可能傷害心臟。

許多患者也通報發生腳趾腫脹呈現紅色或紫色的狀況，被稱為「新冠腳趾」（Covid Toes）。醫師指出，可能與新冠肺炎造成的小型血栓有關。克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的肺科醫師崔．溫貝托（Dr. Humberto Choi ）表示，「這可能是一種皮膚反應，或者腳趾血管中發現的微型或小型小栓所引起」，但通常不會伴隨其他嚴重症狀。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
「媽！我有薪水養家了」母親節祝福成訣別　21歲海巡隊員當晚墜
滴妹飲料店突宣布「休息了」！　開幕4天公開營業額
25歲暴牙港姐「驚人素顏曝光」！　撞臉《食神》雞姐…網嚇壞：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中颱黃蜂「高危險期」時間曝光！賈新興：中南部要留意

26歲狠媽刺殺3歲兒…放任「屍體在家腐爛」！親戚上門拜訪崩潰

新加坡破2.4萬例…東南亞最多　防疫官員：2萬移工月底康復「準備復工」

阿富汗婦產科恐攻…釀14死「包括2嬰兒」！蓬佩奧：純粹邪惡的行為

棺材下葬前…死者「突揮手」輕摸玻璃窗！網友嚇歪瘋傳「活埋」陰謀論

美國若太快解禁「釀更多死亡與經濟損失」　佛奇警告：面臨嚴重後果

病毒強襲…確診連環爆！川普經濟顧問：在「白宮辦公」有風險

印媒籲新德里「支持台灣參加WHA」：是世衛重要改革內容！

義大利開放參加喪禮、德國頻爆群聚感染！歐洲各國「解封現況」一次看

伊朗護衛艦「演習失誤」導彈擊沉自家軍艦！慘釀19死、15傷

留學正妹返台確診新冠肺炎！ 曝診斷→隔離過程「感激台灣醫療」

4貼載孩趕上學車禍！母腦震盪　8歲姐安撫弟妹：媽媽會好起來

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

可憐小貓待路邊...淚汪汪求收編！　回家後「大叔饋坐」笑翻萬人：你誰

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

女兒撞見爸媽在房裡嘿嘿嚇傻眼 急喊「我要搬出去」...對話笑翻網

飆過頭！小客車急剎衝撞國光客運　自體迴旋1圈半...3人竟棄車落跑！

從卡通走出來！混血狗激像史努比 黑色大垂耳～網友萌翻：想抱抱牠

李來希嗆把小燈泡頭顱踢到高雄　王婉諭哽咽：踩人傷痛非常惡意

狠男分屍女友「可教化」無期徒刑　被害家屬怒：一定要讓他判死！

CIA文件曝光！指控中國「施壓WHO」延遲疫情示警　一邊囤醫療物資

新冠肺炎頻冒新症狀…影響「遍及全身」！血栓、器官衰竭都入列

歐洲百位議員致函歐盟各國　籲世衛邀陳時中與會

2新生兒遭射殺！阿富汗假警察醫院扔手榴彈「戰爭攻擊」　新手媽、護士24死

印度推1.2兆紓困方案救中小企業　承諾本土合約排除外商競爭

12公尺管狀物突墜落！　陸「長征五號B」殘骸疑擊中象牙海岸

帛琉擬與台灣成立安全旅行圈　外交部：支持深化兩國合作關係

全球433萬人確診！美周末前達140萬人染疫　俄羅斯連11天破萬增長

日本外相：台灣無法參加WHO是中國問題　表態協助爭取入WHA機會

台裔美籍女機師「載防疫物資」墜機亡！印尼起飛2mins後失聯　葬身12m湖底

佳里警違停大執法滿月　交通事故明顯下降獲民眾讚賞！

東三省疫情不斷！日增3本土確診　陸增派專家組赴吉林調查

ET民調》吳崑玉／紓困之困：大撒幣為何仍不能盡如人意？

民進黨北市黨部主委之爭「沒有共識」　宣布即起暫停選舉

迪化街「恐怖民宅」驚爆太陽會私刑虐殺　百警攻堅直取「柳丁」13煞落網

CIA文件曝光！指控中國「施壓WHO」延遲疫情示警　一邊囤醫療物資

「搞婚外情+地下錢莊」遭革職　前台南警員淪通緝犯！被老同事送上警車

武漢全城大篩檢啟動！10天急測1100萬人…老舊、居住密集社區優先

元斌42歲長這樣你敢信！　「驚人近況」曝光…網傻眼：和20年前根本長一樣

江湖在走，一台連AK47步槍都打不穿的BMW X5防彈車要有　

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

國際熱門新聞

台裔美籍女機師印尼墜機亡！載試劑失事葬身12m湖底

WHO官員：新冠病毒將像愛滋可能「永不消失」

譚德塞無權邀請台灣　美國務院打臉

道瓊重挫516點！Fed主席、華爾街抄底王都警告

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

百人拍裸照　名攝影師：記錄獨特的時刻

非洲全體淪陷　賴索托通報首例確診

日外相：台灣無法入WHO是中國問題

美當局示警　中國企圖竊取新冠肺炎疫苗研究

陸「長征五號B」殘骸疑擊中象牙海岸

國際網紅自發拍台灣抗疫片　觀看破1800萬

N號房GodGod坦承出借17歲「性奴」！

全球433萬人確診！美再增3萬例　俄連11天破萬增長

亞庇百貨重啟　皮件長滿「白黃菌斑」

更多熱門

相關新聞

房貸、車貸、卡債　可延至年底

房貸、車貸、卡債　可延至年底

為了減輕民眾在疫情重創期間的還款壓力，金管會日前宣布民眾可申請緩繳個人貸款3~6個月，考量疫情對個人經濟的影響持續，金管會如今放寬申請期限，從7月底截止延長到今年12月底。

寶成湖北廠關閉！首波裁員4000人

寶成湖北廠關閉！首波裁員4000人

酒店借殼上市　警察只能施壓

酒店借殼上市　警察只能施壓

帛琉擬與台灣成立安全旅行圈　外交部：支持

帛琉擬與台灣成立安全旅行圈　外交部：支持

台裔美籍女機師印尼墜機亡！載試劑失事葬身12m湖底

台裔美籍女機師印尼墜機亡！載試劑失事葬身12m湖底

關鍵字：

世界疫情北美要聞新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

惹怒黃安「丟臉黃家人」　黃秋生：我根本不姓黃

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

街頭實驗幫助韓粉正義哥　驚傳車禍過世

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

即／8歲女童14樓墜1樓！奇蹟生還

蔡阿嘎揭YouTuber困境…苦笑：業績收入直接掉8成

獨／Amy曝「女F4」3年解散內幕！

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

30K小資女月存1萬8　35歲買房不難

顏清標次子正妹妻　5年前往事又被重提

巨蟒倒掛「生吞袋貂」　屋主嚇瘋

雞排妹「砲友宣言」被起底！11任精彩情史曝光

「最危險逃犯」藏北台　妹子倒貼爽過7年

月經來硬玩！高中妹「棉條塞整天」下場慘　醫揭歷史傻：死很多人

更多

最夯影音

更多
留學正妹返台確診新冠肺炎！ 曝診斷→隔離過程「感激台灣醫療」

留學正妹返台確診新冠肺炎！ 曝診斷→隔離過程「感激台灣醫療」
4貼載孩趕上學車禍！母腦震盪　8歲姐安撫弟妹：媽媽會好起來

4貼載孩趕上學車禍！母腦震盪　8歲姐安撫弟妹：媽媽會好起來

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

可憐小貓待路邊...淚汪汪求收編！　回家後「大叔饋坐」笑翻萬人：你誰

可憐小貓待路邊...淚汪汪求收編！　回家後「大叔饋坐」笑翻萬人：你誰

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面