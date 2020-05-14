美當局示警　中國企圖竊取新冠肺炎疫苗研究

▲「武漢P4實驗室」全名為中國大陸武漢國家生物安全四級實驗室。（圖／路透）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

美國當局今天警告醫護與科研人員，中國支持的駭客正企圖竊取與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）治療方法和疫苗相關的研究和智慧財產。

法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部旗下的網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）發布聲明，警告研究新冠肺炎的機構，「有可能遭中華人民共和國鎖定與危害網路」。

聲明指出：「這些行為人（指駭客）被注意到企圖透過網路與COVID-19相關研究人員等管道，辨識並非法取得跟疫苗、療法、篩檢有關的珍貴智慧財產與公衛資料。」

「中國鎖定這些部門的行為，對我國因應COVID-19構成顯著威脅。」

兩機構未就對北京的指控提供證據或是例子，但呼籲「研究這類領域的所有組織，應繼續實施網路安全與內部威脅的專門措施，以防有人秘密查閱或竊取COVID-19相關材料」。

美國媒體11日已報導，聯邦調查局準備對駭客竊取疫苗研究提出警告。

總統川普11日被問及此事時則表示：「還有什麼跟中國有關的事是新的？還有什麼是新的？告訴我。我對中國不滿意。」

川普還說：「我們正密切注意此事。」