日本外相：台灣無法參加WHO是中國問題　表態協助爭取入WHA機會

記者黃翊婷／綜合報導

日本外務大臣茂木敏充13日在眾議院接受質詢時，直言「台灣無法參加世界衛生組織（WHO）是中國的問題」，掀起日本網友熱議。其實，除了茂木敏充之外，日本首相安倍晉三、內閣官房長官菅義偉等人都曾表態力挺台灣參加世界衛生大會（WHA），不過，會議將在18日如期舉行，台灣至今卻還是沒有收到邀請函。

▲茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社，下同）

日本《產經新聞》13日報導，標題直接寫明，「茂木外相：台灣無法參加WHO是中國的問題」，內容提到，這句話是茂木敏充13日於眾議院外務委員會質詢時說出的，他不僅直接點名中國，還表態會盡可能幫助爭取台灣出席WHA的機會，畢竟台灣新冠肺炎的確診及死亡病例數相當低，各國以及WHO都能從中學到許多寶貴的經驗。

事實上，除了茂木敏充之外，日本首相安倍晉三、內閣官房長官菅義偉以及日本政府發言人，都曾在記者會或是接受質詢時表態力挺台灣。眼看WHA將在18日如期舉行電話會議，台灣方面卻遲遲沒有收到邀請函，WHO甚至發出5點聲明，強調秘書長譚德塞無權發出邀請。

▲安倍晉三表態支持台灣參加WHO，希望能喚起國際輿論。

不過，《共同社》日前曾報導，日本多名政府消息人士透露，安倍晉三公開表態是有意牽制反對台灣參加WHO的中國，為了喚起國際社會輿論，日本政府還提出3大主張，首先，台灣政府在2019年底就已掌握武漢疫情爆發的消息，此一時間點遠比中國政府對外發布訊息的時間還要早；第二，在WHO接獲來自台灣的通報後，存在「沒有積極行動」的可能性；第三，應該在疫情告一段落之後，釐清事實關係。

面對台灣參與WHO受阻一事，安倍晉三在4月29日也曾提到，他直接告訴過世衛組織秘書長譚德塞有關於台灣參加WHO一事，病毒不分國界，「如果不共享情報，就會出現嚴重問題。」