台裔美籍女機師「載防疫物資」墜機亡！印尼起飛2mins後失聯　葬身12m湖底

▲10年飛行經驗的女機師喬伊斯林，去年從美國搬往印尼，12日出任務時不幸身亡。（圖／翻攝自推特「Timur Matahari」）

記者張靖榕／綜合外電報導

台裔美籍女機師喬伊斯林（Joyce Lin），為基督教非營利組織MAF的機師，她12日在印尼運送新冠肺炎快篩及防疫物資時，飛機失事墜毀，得年40歲。這也是MAF組織內過去23年來首起死亡意外。

根據《今日基督教》（Christianity Today）報導，父母是台灣基督徒移民的喬伊斯林，有豐富飛行機驗，並且領有合格飛行教練執照，10年前加入MAF，並於今年3月她通過MAF的首次單飛測試，獲准在印尼東部20座村莊進行飛行。

MAF發言人霍格蘭（Brad Hoagland）表示，喬伊斯林周二（12日）在印尼島鏈最東部的巴布亞（Papua）執行飛行任務，清晨6點27分從森塔尼（Sentani）起飛，負責運送快篩試劑及學校物資到島上一座村莊，卻在2分鐘後發出求救訊號。

當地警方指出，救援團隊在森塔尼湖附近找到她的飛機，型號為Kodiak 100，並在湖底40英呎處尋獲她的遺體。

MAF主席霍斯頓（David Holsten）表達哀悼之意；霍格蘭表示出於防疫政策，飛機上並沒有其他乘客。目前印尼全國仍實施飛行近令，但MAF獲得政府准許，能為印尼國民運送物資及傷患。