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美中5G戰！川普簽署延長行政命令　再封殺華為、中興一年

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記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普在當地時間13日將去年5月簽署的行政命令延長一年，這項行政命令援引《國際緊急狀態經濟權力法》，讓總統握有調整商業政策的權力，也被外界認為是直接針對中國企業華為以及中興通訊。

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普同意延長去年5月簽署的行政命令。（圖／路透，下同）

根據《路透社》報導，川普2019年5月15日簽署的行政命令是援引《國際緊急狀態經濟權力法》 （International Emergency Economic Powers Act, IEEPA），為了因應可能威脅國家的緊急狀態，讓總統握有調整商業政策的權力，同時禁止美國企業使用會對「國安」構成威脅的電信設備。美國國會議員透露，這項命令被認為是劍指中國企業，例如華為以及中興通訊。

回顧去年簽署行政令命的過程，當時白宮曾發表聲明表示，川普簽署「保護資訊科技與服務供應鏈」的行政命令，已表明政府將盡一切努力，維護美國的安全與繁榮，避免美國遭受對手的侵害，這項行政命令授權商務部長禁止可能威脅美國國家安全的交易。

▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲部分中國電信營運商受到美中5G戰影響。圖為華為公司。

美國政府認為，華為製造的設備可能遭中國政府用來進行間諜活動，透過通訊科技與服務，傳遞大量敏感資訊，進一步造成美國國土安全、外交政策和經濟的威脅。

事實上，川普在2018年8月就已簽署法案，禁止美國政府機構使用中國華為和中興的通訊設備；美國政府也同時禁止華為參與5G網路的建設，甚至認為全球第3大智慧手機製造商華為生產的設備，可能將被中國政府用來監視，並稱之為「不值得信任」（untrustworthy）。

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