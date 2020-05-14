墨西哥單日353死！外交部發言人確診曝「高層陷風險」　總統府員工病逝

▲墨西哥疫情擴大，總統府內多名員工確診，甚至出現死亡病例。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥疫情燒入政府高層，外交部長艾伯拉德（Marcelo Ebrard）的首席發言人，證實確診新冠肺炎（COVID-19）；墨國周二（12日）單日通報353死，其中最令人訝異的是，總統府內的確診員工也是其中之一。

截至台灣時間14日上午4點30分，墨西哥累計3萬8324例確診、3926死，其中2萬5935人已經病癒，痊癒比例較歐美國家高上許多。

路透社報導，發言人斐拉斯科（Roberto Velasco）於12日晚間，在推特上透露自己已染疫並居家隔離，他寫道，「我會繼續待在家中，遠距配合辦公。」





▲艾伯拉德和確診的首席發言人工作關係緊密，而他也常和總統歐布拉多共同出席許多場合。（圖／翻攝自臉書「Marcelo Ebrard」）

令人憂心的是，由於艾伯拉德的優異表現，他於2018年出任外交部長後，便一直與總統密切相處聯絡，而兩人的工作關係也讓總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）面臨風險。

斐拉斯科宣布確診的當天稍早，艾伯拉德還和數名政府官員、州長，及歐布拉多一同出席防疫記者會，而他們之中，只有一名州長有戴口罩，其他人的口鼻直接暴露在空氣中。

當天墨西哥通報的353死，是染疫死亡數最高的一天，其中一名總統府員工也在名單之內；而另外還有好幾名官員也在最近數周內，被證實確診，包括內政部副部長。