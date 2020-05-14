美國務院打臉世衛「譚德塞無權邀請台灣」　點出2017年是關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

雖然有13國提案邀請台灣參加世界衛生大會（WHA），但世界衛生組織（WHO）日前提出5點解釋，強調秘書長譚德塞無權這麼做。對此，美國國務院發言人在當地時間13日駁斥，前任世衛秘書長陳馮富珍就曾邀請台灣參加WHA，況且這次台灣新冠肺炎防疫的處理方式令全球欽佩，理當受邀出席。

▲世衛說明譚德塞無權邀請台灣。（圖／達志影像／美聯社，下同）

譚德塞近期在記者會上被問到台灣議題，總是不發一語，幾乎都是由法律顧問索羅門（Steven Solomon）來回答媒體提問。對於是否邀請台灣參加WHA，索羅門提出5點回應，包含中華人民共和國是中國在世衛唯一合法代表、只有會員國才能決定政策等等，其中秘書長雖然已經接到13個會員國的提案，但目前會員國之間意見分歧，缺乏一致性，所以無法像2009年至2016年那樣，讓台灣以中華台北身分參加，更無權發出邀請。

不過，根據《中央社》報導，美國國務院一名發言人13日在回覆媒體詢問時表示，譚德塞當然有權邀請台灣以觀察員的身分出席WHA，前任秘書長陳馮富珍（Margaret Chan）就這麼做過，但台灣2016年總統大選由不受中國支持的政黨拿下，邀請函就在2017年間突然停止發放。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾公開表態支持台灣參加WHA。

該名發言人也隔空向譚德塞喊話，台灣在新冠肺炎防疫的處理上令人欽佩，況且他們也是國際社會的一員，完全符合參與所有聯合國大會及WHA決議的資格，因此希望譚德塞能邀請台灣參加WHA。

據了解，外交部在本月10日曾多次向世衛秘書處提出嚴正說明，強調聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，只處理「中國代表權」的問題，未涉及台灣，兩項決議也沒有賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構有代表台灣人民的權利。然而，WHA將在18日如期舉行，台灣目前仍未收到邀請函。