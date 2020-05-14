道瓊重挫516點！Fed主席警告經濟陷入長久衰退　華爾街抄底王：美股估值過高

▲美股目前估值有過高疑慮。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

「華爾街抄底王」泰波（David Tepper）擔心，美股目前被嚴重高估；聯準會主席鮑威爾（Jeremy Powell）則出面呼籲，白宮應該採取更多措施，以挽救美國經濟陷入長期衰退的危機。兩人的言論一出立刻引起美股波瀾，三大指數收盤跌幅至少1.55％以上。

美股道瓊工業指數收盤下跌516.81點，或2.17％，收在23247.97點；那斯達克指數下跌139.38點，或1.55％，收在8863.17點；標普500指數則是下跌50.12點，或1.75％，以2820點作收。

知名對沖基金阿帕盧薩資產管理公（Appaloosa Management）合夥創辦人泰波警告，目前美股是他看過估值第二高的股市，第一高則是1999年的網際網路泡沫化，而現在聯準會（Fed）投入大筆資金，市場出現資本錯置，絕不是件好事。

Fed主席鮑威爾則表示，經濟復甦需要時間，還必須先累積反彈能量，期間市場問題可能從流動性，轉為償債能力。他表示美國政府目前為止的反應都相當即時且得當，而再增加新支出會讓財政壓力更大，但他仍呼籲此舉是為了防止未來更重大損失的可能，並且為復甦直接帶來動能。

至於市場上不斷有「負利率政策」的要求，總統川普也是其中之一，但鮑威爾堅持委員會仍認為有比負利率政策更好的執行方向。