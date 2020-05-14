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全球433萬人確診！美周末前達140萬人染疫　俄羅斯連11天破萬增長

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▲▼紐約州餘百童血管發炎，州長推測和新冠肺炎有關。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約州餘百童血管發炎，州長推測和新冠肺炎有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間14日上午5點30分，全球累計確診達到433萬982例、29萬5671死、153萬8388人病癒。美國累計近139萬例確診，單日暴增近3萬例，周末前將突破140萬例；俄羅斯13日再新增1萬28例，連續11天破萬確診；而位居第三的英國單日新增近3000例。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國全國確診人數138萬8002例，較前一日的135萬9319例，增長近2.9萬例；共8萬3175例死亡、累計24萬3430人病癒、總篩檢人口997萬4322人。

美國檢疫能量強，目前篩總已近1000萬人，占據全國約2.9％人口，正力拚擴大篩檢量；防疫專家憂心，政府尚未能掌控疫情的情況下重啟經濟，恐怕會帶來第二波疫情，使原本就已爆滿的醫療系統崩潰。不過美國經濟也處在面臨巨大隱憂的情況下，聯準會主席呼籲川普政府，應再採取更多措施，防止更糟的情況發生。

俄羅斯方面，總統普丁12日已經宣布，國家將開始解封，營造業、農業等產業率先復工，其餘嚴格配合防疫政策；然而根據統計，俄國已連續11天確診破萬人，累計24萬2271例確診、2212人染疫，顯示疫情還處在高峰。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲普丁強勢解封，呼籲國人繼續遵守社交距離及防疫指引。（圖／路透）

歐陸各國的疫情正顯著降溫，法國過去24小時新增83例死亡，為連3天增長後首度下滑，累計確診17萬8184例、共2萬7077人死亡，病逝人數再次低於西班牙。法國日前放寬已實施55天的封鎖禁令，而加護病房內的新冠肺炎患者再減少114人，來到2428人，逐步解封的情況還算穩定。

英國累計23萬985例確診、3萬3263死；西班牙累計22萬8030例確診、2萬7104死；義大利22萬2104例確診、3萬1106死；巴西18萬1518例確診、1萬3010死。

中東方面，土耳其累計14萬3114例確診、3952死；伊朗11萬2725例確診、6783死，兩國分別居第9和第10位。沙烏地阿拉伯累計4萬4830例確診、273死；以色列1萬6548例確診、264死。

亞洲方面，中國累計8萬4021例確診、4637死；印度累計7萬8055例確診、2551死；新加坡2萬5346例確診、21死；日本累計1萬5968例確診、657死；印尼1萬5438例確診、1028死；南韓1萬962例確診、259死。

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