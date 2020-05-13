　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

涉嫌謀殺元配扶正小三　賴索托80歲首相宣布5月22日下台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲賴索托（Lesotho）總理塔巴內（Thomas Thabane）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賴索托（Lesotho）首相塔巴內（Thomas Thabane）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

南非國家賴索托（Lesotho）80歲首相塔巴內（Thomas Thabane）原本任期到2022年，卻在7日宣布預計在7月退休下台。而他的發言人又在13日向媒體表示，將再次提早至本月的22日辭職下台，但沒有任何進一步的消息。

塔巴內與現任第一夫人梅塞亞（Maesaiah Thabane）今年2月被警方指控，在2017年涉嫌謀殺當時的第一夫人利波蘿（Lipolelo Thabane）。同年的6月，時逢塔巴內的首相就職典禮，利波蘿在自家門口遭到射殺身亡，隨後便與小三、也就是現在的夫人梅塞亞再婚。即使當時有傳聞認為是塔巴內與梅塞亞聯合的謀殺行為，但兩人始終否認。

塔巴內曾表示，這份工作需要快速的判斷力以及健康的身心，因為年紀，已無法像以往擁有動力，因此決定根據法律、交出手中的權力，所以才會有提早退位的想法。

根據《路透社》報導，執政黨「全巴蘇陀大會黨」和其他在野黨，甚至是在賴索托周遭的臨國，都不斷給予賴索托退位壓力。由於退位決定過於突然，當局暫時協商由財政部長馬約洛（Moeketsi Majoro）作為代位總理。

►全台唯一花神廟，豪華2日遊玩到底～

ET快訊
快訊／MP魔幻力量凱開結婚了　「邁向人生下個階段」
快訊／威脅持續增加！　氣象局晚間發布：「黃蜂」增強為中度颱風
小甜甜5字簡訊…好友曝她病況：不太好！　2大壞習慣患腎結石
最困難手術！顏清標開刀11小時　「體型大」兒子捐出2/3肝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

移居英國的大馬歌手獻唱　舉辦「社交距離街頭派對」

涉嫌謀殺元配扶正小三　賴索托80歲首相宣布5月22日下台

北韓偵察總局局長換人當！　他闖勞動黨核心圈悄接棒

睽違65天！泰國再次迎來「0確診」　下周擬開放百貨公司

BBC：聰明人也被騙倒！疫情下如何打擊假訊息傳播？

日本明擬解除39縣緊急事態　「警戒5地區」有望提早放寬！

馬來西亞放寬行管轎車限載3人　東馬豐收期間獲准群聚

大馬姊妹「關在家中2個月」竟確診　一家7口無症狀感染源不明

中國千人計畫美教授「隱匿與北京關係」　揪出他扯謊申請NASA經費

新冠疫情轉移醫療資源！　開發中國家5歲↓兒童死亡人數恐增45%

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

吳尊一家四口「跳泳池」拍婚紗照　夫妻倆穿白禮服…根本王子.公主！

移居英國的大馬歌手獻唱　舉辦「社交距離街頭派對」

涉嫌謀殺元配扶正小三　賴索托80歲首相宣布5月22日下台

北韓偵察總局局長換人當！　他闖勞動黨核心圈悄接棒

睽違65天！泰國再次迎來「0確診」　下周擬開放百貨公司

BBC：聰明人也被騙倒！疫情下如何打擊假訊息傳播？

日本明擬解除39縣緊急事態　「警戒5地區」有望提早放寬！

馬來西亞放寬行管轎車限載3人　東馬豐收期間獲准群聚

大馬姊妹「關在家中2個月」竟確診　一家7口無症狀感染源不明

中國千人計畫美教授「隱匿與北京關係」　揪出他扯謊申請NASA經費

新冠疫情轉移醫療資源！　開發中國家5歲↓兒童死亡人數恐增45%

桃園餐飲業者致贈600份實名製元氣餐盒　支持第一線醫護人員

快訊／前MP魔幻力量凱開結婚了！　「邁向人生的下一個階段」

斷訊7天讓千人崩潰！柑井里民「討補償」　電信業者說話了

移居英國的大馬歌手獻唱　舉辦「社交距離街頭派對」

桃園毛孩也要運動公園　市議員黃家齊：雙北能、桃園為何不能？

快訊／威脅持續增加！　氣象局晚間發布：「黃蜂」增強為中度颱風

不斷更新／伍鐸勝投候選退場　7局富邦5比3兄弟

WSBL／林文佑20分生涯新高　台元第三節大亂流仍15分差退電信

辦學不是開餐廳！私校工會推斷稻江「自我了斷」原因　怒批：處理妥當才能熄燈

蔡波能歡迎回家！　蔡桃貴拔腿狂奔…輕拍甜唱：一閃一閃小星星

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

亞庇百貨重啟　皮件長滿「白黃菌斑」

荷蘭衝浪好手遇「泡沫化海水」5溺斃

百人拍裸照　名攝影師：記錄獨特的時刻

美報告：WHO排除台灣造成致命後果

全球29萬死！佛奇警告：美國疫情失控

白宮官員戴口罩　臉上全是「MIT」

日本人最愛台灣什麼？冠軍曝光網傻眼

國際網紅自發拍台灣抗疫片　觀看破1800萬

首爾派8000警力　全力追蹤梨泰院2000失聯者

印尼名譽殺人案　2兄長謀殺親妹

英國火車售票員被吐口水　2周新冠肺炎慘死

女主播「太大」屢遭投訴　辭職後換跑道

英鐵路員工遭吐口水染疫亡！男乘客「惡意攻擊」致命

更多熱門

相關新聞

強生的宣導「保持警惕」口號

強生的宣導「保持警惕」口號

英國首相強生（Boris Johnson）日前宣導「保持警惕」（stay alert）口號，實施「有條件」解禁以幫助民眾重返工作崗位，「我們想要強調的是，應鼓勵不能待在家工作的人，例如建築業或製造業，都去上班。」對此，蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）表示，強生的口號「含糊不清」，並且蘇格蘭民眾不受限於一天僅能外出運動一次，而部分規則仍保留。

等了7周！英首相宣布：有條件解禁

等了7周！英首相宣布：有條件解禁

賴索托首相宣布7月下台　涉入謀殺前妻案壓力大

賴索托首相宣布7月下台　涉入謀殺前妻案壓力大

英國人瑞爆紅！首相親錄影片致謝

英國人瑞爆紅！首相親錄影片致謝

「英國疫情已過高峰」首相強生7天內公布解封計畫

「英國疫情已過高峰」首相強生7天內公布解封計畫

關鍵字：

LesothoThomas Thabane賴索托首相下台

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

Lo-Fi House拍片道歉！網轟沒誠意

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

即／8歲女童14樓墜1樓！奇蹟生還

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

賴弘國2點讓阿嬌心死！

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

更多

最夯影音

更多
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！
6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面