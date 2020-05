涉嫌謀殺元配扶正小三　賴索托80歲首相宣布5月22日下台

▲賴索托(Lesotho)首相塔巴內(Thomas Thabane)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

南非國家賴索托(Lesotho)80歲首相塔巴內(Thomas Thabane)原本任期到2022年,卻在7日宣布預計在7月退休下台。而他的發言人又在13日向媒體表示,將再次提早至本月的22日辭職下台,但沒有任何進一步的消息。

塔巴內與現任第一夫人梅塞亞(Maesaiah Thabane)今年2月被警方指控,在2017年涉嫌謀殺當時的第一夫人利波蘿(Lipolelo Thabane)。同年的6月,時逢塔巴內的首相就職典禮,利波蘿在自家門口遭到射殺身亡,隨後便與小三、也就是現在的夫人梅塞亞再婚。即使當時有傳聞認為是塔巴內與梅塞亞聯合的謀殺行為,但兩人始終否認。

FOREIGN WRAP: In Lesotho, 80-year-old Prime Minister Thomas Thabane says he "intends to resign on Wednesday because of old age".#NBSUpdates #NBSLiveAt1 pic.twitter.com/LoJyK9hmeW