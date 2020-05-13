涉嫌謀殺元配扶正小三　賴索托80歲首相宣布5月22日下台

▲賴索托（Lesotho）首相塔巴內（Thomas Thabane）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

南非國家賴索托（Lesotho）80歲首相塔巴內（Thomas Thabane）原本任期到2022年，卻在7日宣布預計在7月退休下台。而他的發言人又在13日向媒體表示，將再次提早至本月的22日辭職下台，但沒有任何進一步的消息。

塔巴內與現任第一夫人梅塞亞（Maesaiah Thabane）今年2月被警方指控，在2017年涉嫌謀殺當時的第一夫人利波蘿（Lipolelo Thabane）。同年的6月，時逢塔巴內的首相就職典禮，利波蘿在自家門口遭到射殺身亡，隨後便與小三、也就是現在的夫人梅塞亞再婚。即使當時有傳聞認為是塔巴內與梅塞亞聯合的謀殺行為，但兩人始終否認。

FOREIGN WRAP: In Lesotho, 80-year-old Prime Minister Thomas Thabane says he "intends to resign on Wednesday because of old age".#NBSUpdates #NBSLiveAt1 pic.twitter.com/LoJyK9hmeW — NBS Television (@nbstv) May 13, 2020

塔巴內曾表示，這份工作需要快速的判斷力以及健康的身心，因為年紀，已無法像以往擁有動力，因此決定根據法律、交出手中的權力，所以才會有提早退位的想法。

根據《路透社》報導，執政黨「全巴蘇陀大會黨」和其他在野黨，甚至是在賴索托周遭的臨國，都不斷給予賴索托退位壓力。由於退位決定過於突然，當局暫時協商由財政部長馬約洛（Moeketsi Majoro）作為代位總理。

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